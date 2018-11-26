Роскомнадзор предъявил Google официальные претензии

Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбуждено административное дело в отношении компании «Google, LLC». Как сообщила пресс-служба ведомства, претензии касаются удаления из поисковой системы ссылки на ресурсы с противоправной информацией.

В Роскомнадзоре уточнили, что Google должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных Интернет-ресурсов, но компания этого не сделала.

«Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как предполагается, рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября. Тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний «Яндекс», «Спутник», «Мэйл.Ру» и «Google, LLC».

«По состоянию на конец октября все операторы вышеперечисленных поисковых систем, кроме сервиса Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки», – уточняли ранее в Роскомнадзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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