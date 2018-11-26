российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 ноября 2018, 17:36 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Роскомнадзор предъявил Google официальные претензии

Фото: Reuters

Управлением Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбуждено административное дело в отношении компании «Google, LLC». Как сообщила пресс-служба ведомства, претензии касаются удаления из поисковой системы ссылки на ресурсы с противоправной информацией.

В Роскомнадзоре уточнили, что Google должен был подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных Интернет-ресурсов, но компания этого не сделала.

«Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ. Для юридических лиц предусмотрена ответственность – штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Как предполагается, рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к ФГИС, вступил в силу 26 сентября. Тогда же регулятор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний «Яндекс», «Спутник», «Мэйл.Ру» и «Google, LLC».

«По состоянию на конец октября все операторы вышеперечисленных поисковых систем, кроме сервиса Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки», – уточняли ранее в Роскомнадзоре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.11.18

В России снизилось доверие к банкам: только половина граждан готовы хранить деньги на депозитах. / Жители России теряют интерес к добыче криптовалют. / Беснующиеся националисты атаковали консульства России на Украине (ФОТО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Роскомнадзор

Роскомнадзору отдадут контроль над Big Data. Законопроект уже внесен в Госдуму

300 сайтов были заблокированы за подсказки, как обмануть коммунальщиков

Россиянам позволят контролировать использование их персональных данных

Роскомнадзор пригрозил Apple санкциями

Хакеры вынесли «последнее предупреждение» Роскомнадзору на сайте Россотрудничества

От блокировки Telegram пострадали 400 сторонних ресурсов

Роскомнадзор хочет стать выше судов: эксперты раскритиковали приказ ведомства о блокировках

Операторы получают поддельные письма от Роскомнадзора о грозящих проверках

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Роскомнадзор,

Новости партнеров