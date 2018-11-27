Хотел вернуть свои деньги: в Подмосковье мужчина с ружьем ворвался в пункт оплаты проезда по автомагистрали

В Москве 53-летний вооруженный мужчина совершил нападение на пункт оплаты проезда на платной автомагистрали из-за повторного списания денег. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, ЧП произошло в офисе по обслуживанию клиентов на трассе М-11. Мужчина в состояния алкогольного опьянения зашел в помещение и, угрожая оружием, потребовал от сотрудников возврата 625 рублей, которые повторно были списаны у него за проезд по платной автомагистрали.

Получив требуемую сумму, правонарушитель попытался скрыться, но при выходе из офиса был задержан сотрудниками полиции.

На записи с места происшествия видно, как мужчина с ружьем стоит и разговаривает с двумя сотрудницами, ждет, подперев щеку рукой, сидит на стуле. Затем подозреваемый убирает оружие в чехол, после чего выходит из офиса. В этот момент одна из сотрудниц начинает звонить по телефону.

У мужчины было изъято ружьё «Ремингтон 870» и 39 патронов к нему. Оружие направлено на экспертизу, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.18

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