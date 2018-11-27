«Спортивный момент»: в Подмосковье тренер по карате ударил ребенка ногой в голову за ошибку

В Подмосковье во время занятий в спортивной секции тренер ударил ребенка за ошибку. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственая проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло в городе Наро-Фоминске. В одной из спортивных секций тренер применил по отношению к ребенку физическую силу, наказав мальчика за ошибку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решения.

По данным Вести.ru, инцидент произошел при свидетелях и был снят на видео. На записи видно, что после окончания спарринга один из мальчиков по ошибке направился в чужой угол. «Куда пошел, иди сюда!», – крикнул тренер Иван Курилко и ударил мальчика ногой в область головы.

Отмечается, что изначально родители ребенка не планировали предавать дело огласке, и подавать заявление в полицию, так как им пообещали, что этот мужчина не будет больше заниматься с детьми. Однако позже его заметили на фестивале кудо в Москве с подопечным.

«Я сейчас в Астрахани. Я не оправдываюсь даже – это спортивный момент! Если родителей не устраивает, пускай они не занимаются, не отдают ребенка. Я продолжил заниматься детьми с сентября месяца. Вот недавно мы совместно ездили на соревнования, выступали», – прокомментировал ситуацию сам тренер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.18

Форум Ходорковского – смотр рабов оппозиции? СМИ приоткрыли завесу тайны. / Запад ждет войны: Европа уже готова сравнить Россию с фашисткой Германией. / Климатологи предрекли катастрофические штормы в Европе и Америке. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»