Новая эпидемия звонков о бомбах: в Москве эвакуированы более 4 тысяч человек

В Москве более четырех тысяч человек эвакуировано из 12 торговых центров (ТЦ) после анонимных сообщений о минировании, передают информационные агентства со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным «Интерфакса», поступили звонки о взрывных устройствах в столичных ТЦ «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», а также «Горбушкин двор», «Звездочка» и «Атриум». РИА «Новости» уточняет, что аналогичная ситуация была в ТЦ «Вива», «Гагаринский», «Электроника на Пресне» и «Хорошо».

Из зданий выведено более в общей сложности более четырех тысяч человек. При этом Он эвакуация также проводится на Киевском вокзале. Предполагается, что помещения будут проверены кинологами.

В прошлом году Россию почти два месяца терроризировали телефонные анонимы со звонками о взрывных устройствах в местах массового скопления людей. Только за месяц с 11 сентября по 10 октября 2017 года было эвакуировано более миллиона человек, в списке телефонных террористов оказались 170 городов, во многих из них массовые эвакуации происходили не единожды. Во всех случаях угроза взрыва не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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