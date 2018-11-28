Донбассу угрожает химическая атака. «Порошенко без войны не избраться»

Россия и Украина перешли в фазу открытого противостояния. Именно так можно трактовать инцидент в Керченском проливе, в ходе которого было применено оружие, считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Как отметил эксперт в комментарии РИА «Новый День», для России эта целенаправленная провокация чревата началом войны в Донбассе.

«Открытое противостояние между странами уже случилось, так как этот инцидент – это именно факт открытого противостояния и применения вооружения со стороны официальных российских силовых структур, пограничной службы ФСБ, по отношению к военно-морским силам Украины, – отметил собеседник агентства. – Это вооруженное противостояние, и никак иначе это именовать нельзя. А может ли эта история стать не единичной – зависит от степени неадекватности президента Порошенко, и от того, насколько он желает делать какие-то откровенно суицидальные вещи».

Провокация в Керченском проливе, считает Бондаренко, уже сыграла в негативную сторону для президента Украины. «Очевидно, что это была целенаправленная провокация. Другое дело, что, очевидно, ВМС Украины не рассчитывали на штурм, и на то, что они будут задержаны. У них была задача незаметно пройти, а если не получится пройти, то вернуться назад. Но у них не получилось даже вернуться назад, они были задержаны российскими судами, и это, скорее всего, не входило в их планы».

По оценке политолога, на данном этапе сложно судить, насколько вероятно повторение подобных происшествий, однако уже сейчас можно сказать, что следующее обострение может произойти в Донбассе. «Начаться оно может, только если инициатором его выступит украинская сторона. И никак иначе», – уверен Бондаренко.

Последствия провокации в первую очередь ударят по самой украинской власти, считает он. «Порошенко не сможет переизбраться. Это уже очевидно, – пояснил политолог. – А для России провокации чреваты началом войны на Донбассе. Но я надеюсь, что все-таки сейчас до этого не дойдет, хотя риск этот большой, потому что Порошенко без войны не изберется».

Эксперт не исключил, что в Донбассе вполне может быть применено химическое оружие. «Эту провокацию повесят на представителей народных республик, а после начнется очередная горячая фаза войны – с привлечением западников под эгидой «смотрите, Россия на нас напала» и так далее», – предположил политолог.

Бондаренко отметил, что после морского инцидента в отношении России, скорее всего, будут вновь ужесточены санкции. «Лучшим для России было бы, если б к власти на Украине пришли силы, настроенные на диалог с Россией, а не на войну. Да, выборы может выиграть другой человек, не Порошенко, но не факт что этот человек будет миролюбивее Порошенко. Может случиться – наоборот», – заключил политолог.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.11.18

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