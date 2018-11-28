Удар тренера по голове ребенка превратился уголовное дело

Скандал в Подмосковье вокруг тренера, ударившего ногой ребенка, получил продолжение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Речь идет об инциденте, который произошел еще 11 марта в Наро-Фоминске. Предварительно установлено, что тренер полноконтактного боевого единоборства, находясь в помещении спортивной школы, в процессе тренировки нанес удар ногой в область головы 9-летнему мальчику.

Как уточнили в региональном главке СКР, подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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