Полиция определила, откуда телефонные террористы атаковали Москву

Анонимные звонки об угрозе взрыва в более чем десяти торговых центров Москвы оказались ложными. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что телефонные террористы предположительно действовали из-за границы – откуда именно устанавливается.

По уточненным данным, анонимные звонки о минировании поступили в 14 торговых центров. В общей сложности было эвакуировано около 4,5 тысячи человек.

«По всем поступившим информациям проведены проверки, никаких опасных предметов не обнаружено», – цитирует РИА «Новости» представителя столичной полиции.

В прошлом году Россию почти два месяца терроризировали телефонные анонимы со звонками о взрывных устройствах в местах массового скопления людей. Только за месяц с 11 сентября по 10 октября 2017 года было эвакуировано более миллиона человек, в списке телефонных террористов оказались 170 городов, во многих из них массовые эвакуации происходили не единожды. Во всех случаях угроза взрыва не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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