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Четверг, 29 ноября 2018, 12:35 мск

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ЧП в Подмосковье: полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

В Подмосковье задержан полицейский, который с ножом напал на сотрудника прокуратуры. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).

По данным следствия, накануне сотрудник УМВД России по г.о. Электросталь, находясь в здании городской прокуратуры и имея в руках нож, совершил нападение на работника надзорного ведомства, однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего.

В СКР уточнили, что на допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По ходатайству следствия судом будет решаться вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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