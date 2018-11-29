ЧП в Подмосковье: полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

В Подмосковье задержан полицейский, который с ножом напал на сотрудника прокуратуры. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование (ст. 295 УК РФ).

По данным следствия, накануне сотрудник УМВД России по г.о. Электросталь, находясь в здании городской прокуратуры и имея в руках нож, совершил нападение на работника надзорного ведомства, однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего.

В СКР уточнили, что на допросе подозреваемый от дачи показаний отказался, мотивы его поступка не известны.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. По ходатайству следствия судом будет решаться вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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