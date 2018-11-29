В Подмосковье заживо сгорели дети: их родители сумели спастись

В страшном пожаре в Подмосковье погибли дети. Тела двух мальчиков пожарные обнаружили во время тушения деревянного дома в Дмитровском районе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», следователи СКР сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области, пожар произошел в селе Покровское Дмитровского района. Сегодня утром там загорелся жилой дом, на место ЧП в 5:25 прибыли пожарные. Огонь на площади в 60 квадратных метров потушили только после 11 часов. При ликвидации ЧП в доме были обнаружены тела двух детей – шестилетнего и десятилетнего мальчиков.

Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области сейчас выясняют обстоятельства гибели детей. Известно, что в доме жили мама с двумя детьми и ее сожитель. Взрослые во время пожара спаслись. Следователи выяснили также, что в дом был отключен от электроснабжения, и отапливался дровами. «Причины отключения электроэнергии устанавливаются», – подчеркнули в СКР.

Фото: vk.com/terupravlenie4

В соцсетях жители района пишут, что жильцы дома купили его недавно. «Как говорят жители села, люди не пьющие, не особо общительные», – отметила Ирина В. в группе «Это Дмитров, детка!» в «ВКонтакте».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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