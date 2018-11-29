Силовики нашли хозяина телефона, с которого «заминировали» 14 торговых центров

Торговые центры в Москве, откуда накануне, по уточненным данным, было эвакуировано около 7 тысяч человек, почти все были «заминированы» с одного номера телефона. Он принадлежит жительнице подмосковной Балашихи. Звонки поступали и с других телефонных номеров, в том числе не из России, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как сообщается, телефонный номер использовали хакеры удаленно. Источник агентства заявил, что подозреваемые использовали и другие телефонные номера, причем не только в России.

Как сообщал «Новый День», по всем поступившим накануне звонкам были проведены проверки. Ни в одном из торговых центров никаких опасных предметов в итоге обнаружить не удалось.

В прошлом году по всей России в течение нескольких недель анонимные злоумышленники сообщали по телефонам о минировании мест массового скопления людей, в том числе школ. За месяц с 11 сентября было эвакуировано больше миллиона человек в 170 городах РФ. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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