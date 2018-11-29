Россия «вторична»: Трампу нечего обсуждать с Путиным, кроме «хакеров»

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна состояться 1 декабря в Аргентине, может снова сконцентрироваться вокруг вопроса о «российском вмешательстве» в американские выборы. Как считает известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, для Белого дома Россия сейчас «вторична» и серьезных переговоров по другим темам ждать не стоит.

В интервью РИА «Новый День» эксперт отметил, что «больших прорывов» от встречи Путина и Трампа не предвидится. «У Трампа своя повестка, которая идет перпендикулярно российской. У него свои темы, которые не очень пересекаются с российскими – это экономическая борьба с Китаем, причем, на самом деле, не только экономическая, но и геополитическая, военная – это корейская проблема, это соглашение с Ираном. Кроме этого, обострившиеся отношения с латиноамериканскими странами и с Мексикой в связи с проблемой миграции, плюс резкое ухудшение отношений с Евросоюзом», – сказал Минченко.

По оценке политолога, «на том фоне Россия вторична». «Она (Россия) скорее важна во внутриполитическом американском контексте – публикацией в ближайшее время итогов расследования спецпрокурора Мюллера (Роберт Мюллер расследует «вмешательство» России в президентские выборы 2016 года в США и связи между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ)», – считает эксперт.

Вместе с тем Минченко обратил внимание, что у Москвы и Вашингтона до сих пор слишком полярные позиции на сирийскую проблему и урегулирование конфликта на Украине. При этом он отметил, что во время переговоров главы государств «неизбежно затронут» тему Керченской провокации. «Но для Трампа это периферийный вопрос», – подчеркнул эксперт.

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря в Аргентине пройдет саммит G20. Встреча Путина с Трампом запланирована на второй день. 28 ноября Трамп заявил, что из-за провокации в Керченском проливе встреча может не состояться. Кремль заявил, что не получал официальной информации об отмене встречи и подготовка к мероприятию продолжается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня подтвердил, что переговоры Путина и Трампа пройдут 1 декабря около полудня и, скорее всего, продлятся около часа.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.11.18

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