Крупное ДТП в Москве: маршрутка врезалась в грузовик, ранены 8 человек

Сегодня днем в Москве произошла крупная авария с участием маршрутного такси, в результате чего ранения получили восемь человек. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.

ДТП произошло в 13:15 мск на 2-й Вольской улице, где микроавтобус «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту «Некрасовка – Новокосино» с 15 пассажирами, столкнулся с двигавшемся в попутном направлении грузовиком «МАН», передает РИА «Новости».

В результате аварии восемь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Вертолётом была эвакуирована женщина, на борту ее сопровождала авиамедицинская бригада.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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