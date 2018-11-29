Крупным ДТП в Москве заинтересовался Следственный комитет

Московские следователи начали проверку обстоятельств аварии с маршруткой, в которой пострадали, как минимум, пять человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», СКР пообещает дать оценку работе должностных лиц, ответственных за пассажирские перевозки.

По предварительной информации, на 2-й Вольской улице столкнулись маршрутное такси и грузовик. В пресс-службе ГСУ отметили, что в результате пострадали пять человек, некоторые из них были доставлены медиками в стационар.

Следователи намерены разобраться, отвечали ли требованиям безопасности услуги по пассажирским перевозкам в данном маршрутном такси. Кроме того, в рамках проверки «будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров».

Как ранее сообщал «Новый День», серьезная авария произошла в Москве около 13:15. Микроавтобус «Мерседес Спринтер», который двигался из Некрасовки в Новокосино, столкнулся с попутным грузовиком «МАН». По информации РИА «Новости», ранения получили 8 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.18

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