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Четверг, 29 ноября 2018, 19:45 мск

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В Москве мошенники лишили жилья 17 человек

В Москве обезврежена группа мошенников, которая оставила без жилья 17 москвичей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники действовали с 2010 по 2015 год. Первоначально они заключали с клиентами договоры займа под залог квартиры. Согласно таким документам, граждане должны были передать квартиры, принадлежащие им на праве собственности, в обеспечение выданных заемных денежных средств. При этом под видом залогового договора преступники предлагали подписывать своим жертвам договор купли-продажи недвижимого имущества. Если потерпевшие не возвращали заемные денежные средства в установленный срок, происходило переоформление прав на квартиры на иных лиц. На данный момент известно о 17 потерпевших. Сумма материального ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент задержано шестеро подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В офисных зданиях и по местам их жительства проведено 40 обысков, изъят архив документов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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