В Москве готовится новое «декабристское восстание»: день «х» – 15 декабря

В Москве готовится митинг «За права и свободы. Против Нищеты и диктатуры», приуроченный к очередной годовщине восстания декабристов 1825 года. По словам организаторов акции, спустя почти 200 лет после начала борьбы за Конституцию Россия оказалась в ситуации, когда власть отказывается соблюдать свои же законы, распродает и предает свою страну.

Митинг запланирован 15 декабря на Пушкинской площади. Начало мероприятия в 14:00. Соответствующая заявка направлена в мэрию Москвы.

Организаторы пояснили, что их протест вызван тем, что власть предала интересы своей страны. «В то время, как Россия увязает в сомнительных военных авантюрах, выгодных исключительно правящему режиму и приближенным к нему олигархам, наша Сибирь за бесценок отдается Китаю, Шельф Баренцева моря – Норвегии, Курильские острова – Японии…Десятки миллиардов долларов выводиться за рубеж, значительная часть семей руководства страны проживает за рубежом, и уже имеет гражданство других стран», – подчеркивают организаторы акции.

По словам активистов, к такой ситуации привело несоблюдение законов правящим режимом, который «действует вне всяких законных рамок». Кроме этого, организаторы акции призывают распустить карательные структуры, освободить политических заключенных и отменить ст. 148, 212, 280 и 282 УК РФ, а также закон Яровой.

«Требуем восстановления гарантированного Конституцией социального характера государства. Отмены всех антисоциальных, грабительских реформ – Пенсионной реформы, системы «Платон», увеличения подоходного налога, введения налога на самозанятых, повышения различных акцизов», – говорится в заявлении, которое поступило в редакцию РИА «Новый День».

В числе организаторов акции Ассоциация Народного Сопротивления, Левый Блок, Партия 5 го декабря, Национал-революционный авангард, а также Объединение перевозчиков России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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