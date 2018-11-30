По всем фронтам: Россия в эпицентре гибридной войны

«Керченская» провокация не могла привести к ухудшению отношений между Россией и Западом, потому что против РФ и так ведется полномасштабная гибридная война. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

«На всю катушку идет настоящая гибридная война – по всем фронтам до уничтожения окончательно и бесповоротно», – подчеркнул эксперт и уточнил, что атака идет не только экономическая и информационная, удары наносятся и по российской культуре, медицине, образованию – практически по всем сферам жизни общества.

При этом эксперт подчеркнул, что Англия не случайно принимает активное участие в нынешней травле России. «Я напомню, Англия у нас отравила нескольких царей, в том числе Ивана Грозного, организовывала убийство Павла. Англия разрушила всю Российскую Империю», – сказал он.

По словам Матвейчева, суть всей английской политики «заключается в том, чтобы на территории Евразии были постоянные «бучи» – только так – разделять и властвовать».

«Она стравила и стравливала несколько государств в Европе, и спровоцировала по сути дела Вторую мировую войну. Потому что иначе маленький остров не выдюжит никакой конкуренции. Задача – устроить войны на континенте. Европу натравливает на Россию, Америку, Польшу, Украину, кого угодно», – сказал он.

Напомним, вечером 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». В ФСБ РФ заявили, что они нарушили российскую государственную границу и игнорировали законные требования остановиться. МИД России счел действия украинской стороны спланированной провокацией и заявил Киеву протест.

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. В десяти приграничных с Россией и Приднестровье регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей было введено военное положение на 30 дней.

Накануне в связи с этими событиями сенат США принял резолюцию с обвинением Москвы в обострении отношений между РФ и Украиной, а британский премьер Тереза Мэй заявила о необходимости усиления санкций против России. При этом президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским лидером на полях саммита G20 в Аргентине.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.18

«Остановить строительный беспредел!» Москвичи вызвали Собянина на разговор. / Русский театр на «Плахе»: «Мост дружбы» о вечном. / Рубль начал стремительное падение после заявлений в ЕС о санкциях против РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»