Госдума передумала: унитарные предприятия все-таки попадут под массовую ликвидацию

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о запрете на создание и деятельность муниципальных и государственных унитарных предприятий – МУПов и ГУПов, который в ноябре депутаты сами же забраковали и предложили перенести его рассмотрение на 2019 год. Тем не менее, как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект вновь оказался в повестке заседания Госдумы. Представители оппозиционных фракций предположили, что такая спешка имеет вполне логичное объяснение, и выступили за проверку этой инициативы на коррупционность.

В своем докладе о предлагаемом законопроекте заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что деятельность унитарных предприятий на конкурентных рынках способствует их монополизации – поскольку пользуются поддержкой чиновников и экономическими льготами. Кроме того, деятельность таких предприятий зачастую непрозрачна, подчеркнул он, а многие из них являются планово-убыточными, что нужно для получения бюджетных субсидий.

«Производительность труда в унитарных предприятиях в среднем в 4,5 раза ниже, чем в других организациях», – сообщил также замглавы ФАС.

Ликвидировать или перерегистрировать в другую форму собственности предложено все унитарные предприятия – за исключением тех, которые работают в условиях отсутствия конкуренции, например, в отдаленных труднодоступных территориях или оборонной сфере.

Профильный думский комитет сейчас изучает отзывы от регионов, которые уже потребовали доработать документ и прислали свои замечания. Несмотря на то, что законопроект, по словам представителей правительства, был доработан, депутаты вновь задавали крайне неприятные вопросы.

«В данном законопроекте под некоей благовидной целью защиты конкуренции не может скрываться другая, неблаговидная цель – передача лакомых кусков в нужное русло? – поинтересовался «единоросс» Евгений Марченко. – Не получится так, что будет объявлен план приватизации этих обществ, и они окажутся не в государственных, а в частных руках?»

Пузыревский в ответ заявил, что законопроект должен подтолкнуть к тому, что бюджетные учреждения наконец покажут свое имущество. «Решения будет принимать муниципалитет», – уточнил он, заверив, что «таких последствий быть не может».

Коммунист Николай Арефьев со свой стороны напомнил, что 8 статья Конституции защищает все формы собственности. «Почему в конкурентной среде надо ликвидировать государственное предприятие, а не частное? Почему такое предвзятое отношение к госсобственности? И что мешает без этого закона преобразовать эти предприятия в любые другие формы собственности?» – спросил он. Замглавы ФАС ответил, что сегодняшние ограничители работы для МУПов и ГУПов не работают, поэтому нужно принять еще один закон.

Экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, в свою очередь, напомнил федеральным чиновникам, что московское правительство трудно заподозрить в ортодоксальности, но власти столицы только расширяют деятельность МУПов – в частности, это аптеки и предприятия сферы ЖКХ. Пузыревский заверил, что опыт Москвы в ФАС тоже изучали, и «здесь условия конкуренции более жесткие». Чиновник пообещал провести дополнительные консультации на эту тему.

В итоге мнения парламентариев разделились: депутат Алексей Бурнашов от «Единой России» заявил, что риски, которые сейчас содержатся в законопроекте, можно снять ко второму чтению, поэтому «ЕР» будет голосовать «за».

Олег Шеин из «Справедливой России» сообщил, что он поддерживать документ не намерен. «Важно, что из позиций закона выводятся естественные монополии, так как были риски, связанные с водопроводными сетями, – напомнил он. – Мы понимаем, как велико было у некоторых желание провести ползучую приватизацию водопроводных сетей». При этом, отметил он, сохраняются риски, связанные с транспортной сферой, в частности, это пассажирские перевозки. «Идет ослабление возможности для государства для проведения транспортной политики», – пояснил Шеин.

Его коллега по фракции Валерий Гартунг, между тем, сообщил, что фракция законопроект в первом чтении поддержит – в надежде на то, что ко второму все неясности будут решены.

Коммунисты заявили, что голосовать «за» не будут. «Непонятна спешка, – пояснил Николай Арефьев. – Нас лишили права обсудить с авторами этот законопроект. У нас колоссальное количество вопросов. Почему такая спешка? Какая необходимость? Что мешает сегодня правительству, муниципальным образованиям, губернаторам преобразовывать УПы в любую другую правовую форму? Ничего. Преобразуйте в АО, ЗАО, ОАО – почему надо принуждать?»

Депутат заявил, что несколько раз по спецсвязи звонил в приемную главы ФАС по поводу проведения встречи фракции с чиновниками. «Мне так никто и не ответил», – сообщил он.

По словам Арефьева, сейчас спешка с принятием такого законопроекта наталкивает на мысль, что просто кому-то потребовалось убрать с рынка конкурента. «Потому и торопятся, чтобы заставить преобразовать либо ликвидировать. Нам на парламентских слушаниях говорили, что нет никакой ликвидации. А вот статья 35.4 прим – «ГУП <...> подлежит ликвидации на основании предписания антимонопольного органа либо в судебном порядке по иску антимонопольного органа». Вопрос стоит так – если предприятие не обслуживает нацбезопасность или вооруженные силы, то оно подлежит ликвидации».

Арефьев также обратил внимание, что в России зарегистрировано около 8 млн частных фирм и компаний, и только 18 тысяч унитарных предприятий. «Неужели 18 тысяч смогут помешать восьми миллионам? Не смогут. Кому мешает НПО имени Хруничева? Мосфильм? Эрмитаж? Центр ядерной физики? Просто есть потребность приватизировать, сделать акционерным обществом и акции – продать иностранцам», – пояснил он.

В то же время депутат напомнил, как в Астрахани частная компания взяла в концессию тепловые сети, а чиновники обещали людям, что фирма починит ветхие трубы и «мы заживем великолепно». В итоге тариф для населения просто взлетел в два раза.

«Ясно, что тут кому-то заплатили, чтобы убрать с конкурентного рынка унитарные предприятия, – подытожил он. – Надо проверить закон на коррупционность».

Фракция ЛДПР также отказалась поддержать инициативу ФАС.

Замглавы антимонопольного ведомства воспользовался правом подытожить обсуждение перед голосованием. «Все поступившие предложения будут учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению», – заверил Пузыревский.

В итоге скандальный документ был принят большинством голосов – при 44 голосах против и 334 «за».

Москва, Татьяна Дорофеева

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