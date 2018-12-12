«Под американскую диктовку»: Россия 25 лет живет с «оккупационной» Конституцией

Россия 25 лет живет с «преступной и оккупационной Конституцией». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. По мнению эксперта, целый ряд статей главного документа страны является «разрушительными для нашего народа и государства».

«Я оцениваю эту Конституцию, как преступную и оккупационную. Она сделана под американскую диктовку и отражает интересы Соединенных штатов Америки и пятой колонны, которая разрушала Советский союз и нашу страну», – подчеркнул Сивков.

Он считает, что документ нуждается в кардинальном пересмотре – при этом необходимо также дать правовую оценку событиям 1993 года, которые привели к принятию Конституции. «Это не праздник, это очередной повод задуматься о преступлениях ельцинского режима, расстреле Верховного совета, верховной власти, и привлечения к ответственности участников этого преступного деяния», – уверен он.

Сивков также обратил внимание, что в пересмотре Конституции заинтересована и нынешняя власть, однако действовать активно российская элита опасается.

«Нынешняя Конституция уже отчасти не устраивает власть, поскольку она не отражает те реалии, которые сложились в России. Скорее всего, она будет пересматриваться и уточняться. Но надо понимать, что пересмотр Конституции в любом случае потребует проведения референдума. А в нынешних условиях для нашей правящей олигархии это представляет большую проблему, потому что результат будет сложно предугадать», – считает эксперт.

По словам Сивкова, вероятнее всего, в ближайшее время будут осуществлены некоторые модификации документа. Он отметил, что заявление, с которым выступил глава Конституционного суда Валерий Зорькин, являются «здравыми», поэтому в сложившихся обстоятельствах лучшим выходом было бы принятие их за основу изменений.

Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия, Конституция уже во много потеряла свою силу, часть ее положений перестает работать либо из-за нового законодательства, либо из-за того, что сама власть саботирует ее положения.

Как считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, в Конституции РФ заложены институциональные основы для произвола власти, так как в ней нет систем сдержек и противовесов. «Наоборот, предусмотрен механизм, который парализует любые попытки общества контролировать власть», – сказал он в интервью РИА «Новый День».

Напомним, в начале октября председатель КС России Валерий Зорькин назвал некоторые недостатки Конституции РФ. В их числе – доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов. Кроме того, по его мнению, в Основном законе стране четко не разделены полномочия президента и правительства. Эти слова стали поводом для предположений о предстоящей конституционной реформе.

Москва, Мария Вяткина

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