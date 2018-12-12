В эпицентре раздора: Конституция РФ никого не устраивает

Конституция РФ, которая была принята ровно 25 лет назад, уже не может устраивать всех участников политического процесса. Как отметил в в интервью РИА «Новый День» вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, с одной стороны, граждане прекрасно видят, как нарушаются социальные права и гарантии, с другой – крупный бизнес не заинтересован в конституционных ограничениях, которые ему мешают и дальше активно поглощать страну.

Шеин выразил уверенность, что нынешний вариант Конституции РФ был призван разрушить парламентскую республику и сконцентрировать власть в руках президента страны.

«Сами по себе цели создания Конституции были связаны не с демократией и правами человека, а с формированием сильной президентской вертикали Бориса Николаевича Ельцина. Собственно, Конституция, которая тогда была принята, уничтожила парламентскую республику, фактически, передав все реальные полномочий в президентскую вертикаль», – подчеркнул Шеин.

При этом депутат обратил внимание, что все социальные права и гарантии, которые прописаны в Конституции, являются достаточно обобщенными и попросту не работают.

«Общество неизбежно будет сталкиваться с этим противоречием. И то, что сегодня в рамках действующей Конституции убирают социальные права и гарантии, все видят очень хорошо. Скажем, там говорится, что каждый имеет право на жилье «в рамках российского законодательства». А потом уже идет российское законодательство, по которому уже выясняется, что можно спокойно проводить мероприятия типа реновации или принимать иные законы, которые людей этого права на жилье лишают», – отметил депутат.

«Или, к примеру, что каждый имеет право на образование, хотя при этом мы знаем, как глубоко у нас зашел процесс приватизации высшей школы», – добавил он.

В то же время, как считает Шеин, крупный бизнес тоже недоволен Конституцией. «Крупный капитал, который в 1993 году был главным интересантом разгрома Верховного совета и сильного Ельцина, очевидно, тоже не очень доволен действующей моделью Конституции, потому что он рассматривает даже имеющиеся в ней обобщенные позиции как то, что его сдерживает, что ему мешает и дальше активно поглощать страну», – считает он.

Еще одной «стороной медали» в вопросе о будущем документа Шеин назвал проблему централизации власти. «Это очень хорошая и полезная вещь в мобилизационных событиях, когда идет война или кризис и необходимо его минимизировать. Но в рамках обычной жизни постоянная и бесконечная централизация власти – это зло. Она не дает возможности формировать модель баланса, системы сдержек и противовесов, поскольку только есть один актор», – подчеркнул он.

По мнению депутата, такая централизация несет в себе рост числа управленческих ошибок и «общую дестабилизацию в любой стране». «Я уже не говорю о трансфере – 2024 (когда должен закончится нынешний срок президента Владимира Путина)», – отметил Шеин.

В связи с этим парламентарий также добавил, что диалог об изменении Конституции совершенно неизбежен и градус социальной напряженности наверняка будет нарастать. «Дискуссии будут развиваться, и высказываться диаметрально-противоположные точки зрения – это неизбежный факт», – сказал он.

При этом Шеин отметил, что сейчас говорить о том, какая сторона откажется в выигрыше, сложно. «Это зависит от соотношения сил и активности участников событий… Граждане тоже могут повлиять на все, как мы знаем по опыту цивилизации», – заключил депутат.

Конституция – высший нормативный правовой акт России. Она была принята 12 декабря 1993 года и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина.

По оценкам экспертов, спустя 25 лет со дня принятия, Конституция уже во много потеряла свою силу, часть ее положений перестает работать либо из-за нового законодательства, либо из-за того, что сама власть саботирует ее положения.

Как считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, в Конституции РФ заложены институциональные основы для произвола власти, так как в ней нет систем сдержек и противовесов. «Наоборот, предусмотрен механизм, который парализует любые попытки общества контролировать власть», – сказал он в интервью РИА «Новый День».

Напомним, в начале октября председатель КС России Валерий Зорькин назвал некоторые недостатки Конституции РФ. В их числе – доминирование исполнительной власти на фоне отсутствия равновесия в системе сдержек и противовесов. Кроме того, по его мнению, в Основном законе стране четко не разделены полномочия президента и правительства. Эти слова стали поводом для предположений о вероятной реформе Конституции РФ.

Москва, Мария Вяткина

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