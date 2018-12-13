Путин подыграл кандидату в главы Приморья: столицу Дальневосточного округа приказано перенести во Владивосток

Центром Дальневосточного федерального округа стал Владивосток. Соответствующий указ, как передает корреспондент РИА «Новый День», подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Согласно указу главы государства, в перечень федеральных округов вносится изменение, по которому центром Дальневосточного округа становится Владивосток. Руководитель администрации президента РФ должен будет провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра федерального округа, отмечается также в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Решение президента РФ о переносе окружной столицы в свой актив может записать врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко, которому предстоит проверка на прочность в день выборов 16 декабря. 10 октября он заявил, что обсуждал свою идею с переносом центра округа из Хабаровска во Владивосток с главой администрации президента Антоном Вайно, и тот отнесся к ней положительно. Теперь Вайно, согласно указу Путина, займется оргмероприятиями по переезду окружного центра.

Проваленная осенью «единороссами» избирательная кампания в Приморье спровоцировала целую цепь событий. Ставленник партии власти врио губернатора Андрей Тарасенко не смог победить во втором туре, несмотря на поддержку со стороны президента РФ. Итоги выборов были аннулированы из-за массовых нарушений. Тарасенко в итоге отказался от дальнейшей борьбы.

После этого Путин направил в Приморье нового врио главы региона – Олега Кожемяко, которого для этого досрочно снял с должности губернатора Сахалинской области. Главного оппонента Кожемяко – коммуниста Владимира Ищенко – не допустили до декабрьских выборов: он не прошел муниципальный фильтр. В выборах будут участвовать Андрей Андрейченко от ЛДПР, депутат местной думы Роза Чемерис и представитель «Деловой России» Алексей Тимченко.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.18

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