Госдума сделала россиянам новогодний «подарок»: в 2019 году пенсии сократят почти на 3%

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем чтении большинством голосов поддержала законопроект, который увеличивает период выплаты накопительной пенсии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция объяснила, что это значит: выплаты в итоге будут растянуты на более долгий промежуток времени, и сократятся почти на 3%. На проекте закона стоит подпись председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

Депутат-«единоросс» Светлана Бессараб, объясняя суть законопроекта, сразу заявила, что он носит технический характер. «Сегодня у нас период выплаты накопительной пенсии составляет 246 месяцев. В соответствии с действующим законодательством ежегодно мы можем его повышать не больше, чем на 6 месяцев, – сказала она. – Вместе с тем, в соответствии с методикой расчета, утвержденной постановлением правительства установлено, что количество женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет соответственно, составляет 897 057 мужчин и 1 160 576 женщин».

Предполагаемый срок дожития женщин, по словам «единоросса», составляет 26,14 года, для мужчин – 16,46 года. «При расчете получается у нас 263 месяца, – уточнила депутат. – Мы, излагая опять-таки законодательство, не можем увеличить период сразу на 15 месяцев. Мы договорились, что на переходный период до 2020 года будем увеличивать по 6 месяцев. Поэтому 246 плюс 6 получается 252 месяца, или 21 год. Я думаю, здесь не о чем преломлять копья, законопроект носит технический характер, пройдены все экспертизы, рассмотрен во втором чтении, и, несмотря на оппонирование докладчикам, ни одной поправки ко второму чтению не поступило. Фракция «Единая Россия» предлагает принять законопроект во втором чтении».

Подоплеку «технического законопроекта» с думской трибуны раскрыл «эсер» Валерий Гартунг. «Я попробую преломить копья, – заявил он. – На самом деле все очень просто. Две строчки – но о чем идет речь? Сегодня накопительная и страховая часть пенсии делится на 246 месяцев. А со следующего года будет делиться на 252. Русским языком объясняю: в следующем году пенсия будет на 2,7% меньше, чем в этом. Понятно? Вот вам технический закон».

«Если вы готовы за это голосовать – голосуйте. Мы за это ни в коем случае голосовать не будем. Все очень понятно, копья ломать не о чем: если вы за снижение пенсий – голосуйте, если за то, чтоб оставить пенсию прежней – не голосуйте», – расставил депутат точки над «i». Никаких возражений Гартунгу со стороны членов «Единой России» не последовало.

«Еще раз подчеркиваю – когда комитет будет определять докладчика, большая просьба, чтобы докладчик аргументировано озвучивал позицию в зале», – сделал ремарку крайне недовольный, судя по выражению лица, спикер Вячеслав Володин.

За снижение пенсий россиянам проголосовали 330 депутатов, 98 были против. Таким образом, в третьем чтении документ был принят при поддержке «партии власти», ранее одобрившей повышение пенсионного возраста.

Москва, Татьяна Дорофеева

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