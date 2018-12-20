«Реальный рост пенсий будет мизерным»: красноярские профсоюзы просят Путина отменить пенсионную реформу

Федерация профсоюзов Красноярского края направила обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить пенсионную реформу. Кроме того, профсоюзы просят главу государства дать поручение правительству рассмотреть альтернативные способы повышения доходов ПФР для осуществления финансирования выплаты пенсий.

В обращении, опубликованном на сайте ФПКК, красноярские профсоюзы заявили, что пенсионная реформа носит антисоциальный характер, противоречит как Конституции России, так и новому майскому указу президента, смысл которого, напоминают они, «в качественном улучшении жизни населения Российской Федерации». Однако, как подсчитали профсоюзы, в реальности рост пенсий из-за пенсионной реформы за период с 2019 по 2024 годы будет «мизерным» по сравнению с прежним механизмом ежегодной индексации пенсионных выплат на уровень инфляции. В ФПКК заявили, что это не соответствует заявлениям правительства РФ, Госдумы и Пенсионного фонда России о «существенном повышении пенсий». Ранее чиновники неоднократно обещали, что рост пенсий в среднем составит 1000 рублей в год, однако профсоюзы подсчитали, что размер пенсии в результате реформы в Красноярском крае увеличится лишь на 835 рублей.

В обращении отмечается, что раньше пенсии по старости ежегодно увеличивали на среднегодовой уровень инфляции, составляющей 5%. Сейчас средняя пенсия в Красноярском крае составляет 15187 рублей: к 2024 году эта сумма была бы 20352 рубля – без увеличения пенсионного возраста. После пенсионной реформы к 2024 году пенсия по старости, по подсчетам профсоюзов, в регионе составит 21187 рублей, что всего на 835 рублей больше выплаты, рассчитываемой по старому механизму, но меньше обещанной властями прибавки в 1000 рублей, которая преподносится как один из плюсов повышения пенсионного возраста.

«В результате переноса сроков выхода на пенсию по старости на 5 лет материальные потери граждан в Красноярском крае будут несоразмерно выше, чем предлагаемая правительством РФ ежегодная индексация пенсий по старости вместе с сохраняемыми льготами для лиц предпенсионного возраста», – отмечается в обращении. «Материальные потери граждан» за вышеуказанный период из-за увеличения пенсионного возраста «составят около 1 млн рублей на человека», заявляют профсоюзы.

Авторы обращения предупреждают, что с учетом «запланированного повышения тарифов на услуги ЖКХ, увеличения налоговой нагрузки, бесконтрольного роста цен на горюче-смазочные материалы и прочих факторов, влияющих на инфляционные процессы», устойчивого роста реальных доходов населения «в обозримом будущем не предвидится». В обращении также говорится, что повышение пенсионного возраста ведет к социальной напряженности в обществе и формированию негативного отношения к властным структурам и их представителям.

В связи с этим Федерация профсоюзов края просит Путина отказаться от пенсионной реформы и рассмотреть альтернативные способы финансирования пенсий.

Как сообщал РИА «Новый День», 27 сентября Госдума в третьем чтении силами депутатов «Единой России» одобрила внесенный в парламент правительством РФ и поддержанный президентом законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет – для женщин. 3 октября документ утвердил Совет Федерации. В этот же день закон подписал глава государства.

Пенсионная реформа вызвала массовое недовольство среди жителей страны. По России прошли акции протеста. Согласно данным опросов, почти 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 20.12.18

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