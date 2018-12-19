Балашиха снова стала полем боя: ЦИК, СКР и Генпрокуратура проверяют «карусель» на выборах губернатора

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке с заявлением о возможной фальсификации на выборах губернатора Московской области в подмосковной Балашихе 9 сентября 2018 года. Об этом она сообщила на сегодняшнем заседании ЦИК.

Памфилова отметила, что ситуация на выборах «значительно оздоровилась», но был ряд эксцессов, на которые нельзя не обратить внимание. Она сообщила, что по факту информации и видеосюжетов о фальсификации выборов Балашихе была сформирована рабочая группа.

«Работники аппарата ЦИК проводили встречи и с председателем областной комиссии, и с председателем территориальной избирательной комиссии Балашихи, и с рядом участковых комиссий. Эта проверка продолжается. Более того, у нас появились основания, и мной направлено официальное обращение генеральному прокурору Российской Федерации», – подчеркнула Памфилова.

По словам глав подмосковного избиркома Ильи Березкина, личные встречи были проведены с каждым председателем местного УИКа. «Результатом этой проверки мы направили также письмо в областную прокуратуру. В настоящее время, начиная со вчерашнего дня, мы ведем работу со Следственным комитетом Московской области», – сказал Березкин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 200 членов избирательных комиссий в Балашихе участвовали в фальсификации губернаторских выборов. 17 декабря на заседания Совета по развитию гражданского общества президент РФ Владимир Путин пообещал дать председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину поручение разобраться в ситуации.

Примечательно, что на последних выборах поддержка губернатора Андрея Воробьева значительно снизилась – в сентябре 2018 года набрал 62,52% голосов. Для сравнения: 2013 году его результат был более внушительный – 78,94%.

Тенденция недоверия к главе области особенно была характерна для районов, где были сильны антимусорные протесты. Например, в Волоколамске губернатор получил на вместо 77% в 2013 году только 20%, в Рузе – на 49,9% меньше, чем 5 лет назад.

В этой связи действительно вызывает удивление то, что меньше всего результат голосования за Воробьева изменился в Балашихе, жители которой активно протестовали против свалки «Кучино». В 2013 году за Воробьева проголосовали 80,5% избирателей, а в 2018-м – 78,9%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.12.18

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