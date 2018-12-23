«Долой мусорную власть!» Москва потребовала отставки Путина, Медведева и Собянина

Сегодня в Москве прошла акция протеста против произвола столичных властей, но участники митинга не ограничились жесткой критикой мэра Сергея Собянина и его заместителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», побывавший на месте событий, с трибуны прозвучал призыв отправить в отставку не только столичные власти, но и главу правительства РФ Дмитрия Медведева и президента РФ Владимира Путина.

Поводом для акции протеста стали последние решения московского правительства, которые ущемляют права горожан, в том числе право на бесплатную парковку в центре столицы. Изначально москвичи намеревались предъявить мэрии и ее главе Сергею Собянину 12 требований, касающихся социально-экономической политики, но в ходе сегодняшнего митинга прозвучали требования и к федеральным властям и высшему руководству страны.

В частности, как заявил с трибуны лидер московского отделения КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин, «весь беспредел, который видим в Москве, катится по всей стране».

«Выступал господин Путин, пытался поработать Кашпировским, успокоить. Они врут и обманывают – все, начиная сверху. Политика Собянина <…> довела до того, что мы пришли протестовать. Надо исходить из того, что мы хозяева на территории. Иначе они все застроят – устроят из Москвы муровейник – не будет поликлиник… », – подчеркнул Рашкин под выкрики «Партию «ЕдРо» – в помойное ведро, Собянина – в отставку! Хуснулина – в отставку! Долой мусорную власть!»

Примечательно, что во время критики в адрес властей на трибуне выключился микрофон, что участники акции протеста сочли за диверсию. Другим выступающим пришлось воспользоваться мегафоном, чтобы потребовать отставки главы правительства РФ и президента РФ. Как было заявлено, все они – «одна команда, и они не успокоятся». Как сказал Рашкин, в сентябре на предстоящих выборах горожанам нужно добиться, чтобы в Мосгордуму не попали представители партии власти.

Депутат столичного парламента от КПРФ Елена Шувалова со своей стороны подчеркнула, что сейчас в Москве происходит не просто строительный произвол, а начался настоящий геноцид москвичей. Она заявила, что наступает кризис строительного перепроизводства – олигархи уже не могут продать свои пустующие квартиры, но при этом точечная застройка города продолжается, как это происходит в районе Кунцево, где ГК «ПИК» получила право снести неаварийные дома местных жителей, чтобы построить каменные джунгли. «Если застройщику приглянется ваш район, вызовут полицию, ЧОП и начнут строить. Идет градостроительный террор», – сказала Шувалова и призвала остановить этот беспредел и уничтожение зеленых районов Москвы.

Как было заявлено с трибуны, «если революция в России начнется, то это произойдет в Москве – в Кунцево». «Власти Москвы объявили нам гражданскую войну. В десятках районов москвичи воюют с властью, полицейскими и чиновниками, которые защищают интересы строительных компаний. Это строительная мафия», – заявили участники митинга и в очередной раз призвали отправить в отставку чиновников мэрии Москвы во главе с мэром Собяниным, как и федеральное правительство вместе с президентом РФ.

Москва, Ольга Ветрова

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