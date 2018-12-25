После фиаско на региональных сентябрьских выборах, где позиции «Единой России» значительно пошатнулись, власть решила «задавить» экспертное сообщество, которое дает неугодную Кремлю оценку политическим событиям в стране. Такое мнение в интервью РИА «Новый День», высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, комментируя внесение его Института в реестр иностранных агентов.

Политолог назвал это решение неправомерным. «Они внесли нас в реестр иностранных агентов – причем не удосужились даже об этом уведомить. Да, у нас был акт проверки, но само словосочетание «иностранный агент» ни разу не было упомянуто. На акт проверки мы имеем право выслать возражение, которое мы сейчас готовим», – сказал он.

Кагарлицкий уточнил, что оценка сотрудничества с немецким Фондом Розы Люксембург «не соответствует действительности». «В данном случае речь шла о финансировании исследований. Поэтому деньги не были потрачены ни никакую политическую деятельность. Тот факт, что мы проводили исследовательский проект при целевом финансирование немецкого фонда, как обоснование того, что мы являемся иностранным агентом, противоречит смыслу и логике даже этого удивительного закона», – сказал Кагарлицкий.

«Они написали, что мы иностранные агенты. А мы напишем, что они ничего не понимают в юриспруденции», – добавил он.

С его точки зрения, причиной включения Института в реестр Минюста РФ стала «паника после выборов 9 сентября и последующих историй». «В администрации президента началась какая-то паника, и они начали давать срочные указания давить любую, даже не политическую, а экспертную деятельность, которая может давать не те оценки, которые им нужно», – считает политолог.

По его оценке, сегодня в России практически нет разных политических позиций, поэтому экспертная деятельность в некотором смысле «является единственной альтернативой существующему порядку». «Возможно, существует некоторый заказ на уничтожение или подрыв экспертного сообщества – той части, которая не находится прямо на содержании Кремля», – подчеркнул Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.12.18

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