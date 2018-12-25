Россия в депрессии: народ готов «сливать» кандидатов от власти

Для России в 2019 году главным риском станет неумение власти оценить нарастающую социальную напряженность. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. По его оценке, на осенних региональных выборах 2019 года в результате целого ряда причин может повториться «приморский» и «хакасский» сценарий в больших объемах.

Рябов обратил внимание, что в 2019 году заработает сразу несколько непопулярных законов. «Будет нарастать недовольство населения по новым социальным реформам. Цены вырастут, НДС увеличится, начнется реализация пенсионной реформы… Как на это люди отреагируют? Нужно смотреть, как это будет со стороны власти отыграно, потому что осенью очередные выборы в регионах. Хакасский сценарий, приморский – будет повторен практически везде», – прогнозирует эксперт.

Рябов пояснил, что власть оказалась не в состоянии успокоить население, и сейчас протест носит эмоциональный характер. «Он касается чувства справедливости, а оно не такое предметное. У нас власть привыкла оперировать цифрами, экономическими показателями и статистикой: если статистика привычна, значит – и протестов не будет. А здесь речь идет о доверии общества. Народ стал просто более тревожно воспринимать события в стране и в мире, а тревожность не измеряется ни в каких показателях», – подчеркнул эксперт.

«Таким образом, самый главные риск – нарастание, ухудшение такого самочувствия, депрессивных настроений, неверие во власть», – подчеркнул Рябов и отметил, что внешняя повестка также очень сильно влияет на настроение общества.

«Риск – выборы на Украине, которые пытаются экстраполировать на Россию те, кто эти выборы организовывает. Возможны различные провокации. Кроме этого, американская турбуленция, постоянная, которая влияет на вопросы войны и мира», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.12.18

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