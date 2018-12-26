Россия 2019 – …? «Слабоумие и дурновкусие» как новый девиз власти

2019 год не принесет России кардинальных изменений, но сохранит «юродство и дурновкусие», которые формировались как нормы во внутренней политике страны. По мнению известного политолога, руководителя Политической экспертной группы Константина Калачева, власть пойдет по пути «закручивания» гаек», а ответ на это жители России, привыкшие «бухтеть на кухне», дадут значительно позже. Об этом эксперт сказал, отвечая на вопросы корреспондента РИА «Новый День».

В наступающем году власть продолжит терять доверие, считает Калачев. «Юродство и дурновкусие окончательно станет одобряемой свыше нормой поведения. За идиотизм – лоялистов будут поощрять и продвигать по службе. Слабоумие и отвага станет девизом каждого карьериста, кто захочет понравиться власти», – считает он.

Политолог выразил уверенность, что власти попытаются закрутить гайки, но это будет только усугублять социально-политическую ситуацию в стране. «За национальные проекты снесут пару-тройку голов, но это ничего не поменяет. Метания – от «всё запретить» к «не буди лихо, пока тихо» – закончатся победой сторонников жесткой линии. Выборы снова начнут сушить. Административный ресурс снова проявит себя во всей красе. Но на выборах Законодательного собрания Хабаровского края это не помешает «Единой России» получить самый низкий результат за всю историю региональных выборов последних лет», – уверен он.

При этом Калачев подчеркнул, что социальная активность граждан в 2019 году будет только в процессе формирования, поэтому массовый рост недовольства будет заметен только в протестном голосовании и на бытовом уровне.

«Протесты социального характера будут, но взрыва не будет. Большинство по-прежнему предпочтет безопасно бухтеть на кухне. Самые смелые достанут фигу из кармана на избирательном участке. Но перемены в общественном сознании продолжатся. 2019 год станет стартом в новую парадигму, в которой главным будет 2021-й. Пока главным риском будет накопление недовольство. Но прорыв будет на год-два позже», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.12.18

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