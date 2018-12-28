Предновогодний визит: Путин и Лукашенко определи дату встречи

Стали известна дата новой встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, переговоры пройдут в субботу, 29 декабря, в Москве.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря», – говорится в сообщении.

Предыдущая встреча президентов оказалась безрезультатной – не удалось достигнуть компромисса по компенсации Белоруссии российского налогового маневра, в результате чего Минск рискует потерять десятки миллиардов долларов.

В понедельник, 24 декабря, Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ в Минске сообщил о провале ряда договоренностей между Россией и Белоруссией, а также обратил внимание, что российские чиновники отказываются считают Белоруссию братским государством.

Тогда же белорусский лидер напомнил, что ему лично было жестко обещано со стороны России, что «мы (Россия) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра», но подчеркивал, что эти слова остались обещаниями.

Так или иначе, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов в интервью РИА «Новый День» выражал уверенность, что все спорные вопросы во взаимоотношениях России и Белоруссии будут решены.

«Самое главное, что есть желание и у российской, и у белорусский стороны разрешить эти вопросы в течение нескольких дней, которые остались до Нового года. Я думаю, мы еще очень удивимся некоторым решениям, которые будут совместно приняты на очередном заседании на самом высшем уровне», – говорил эксперт, отмечая, что договоренности могут стать новым этапом интеграции России и Белоруссии.

Минск – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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