Требуется перезагрузка системы: Интернет сыграл против российской власти

Развитие Интернета в последние два года привело к тому что, население России увидело реальное лицо отечественной политической элиты. Реакция общества на неоднозначные и скандальные заявления политиков, а также падение рейтинга «Единой России» показали, что страна вступила в новую политическую реальность, к которой власть оказалась не готова. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Евгений Минченко, выступая сегодня в Госдуме на слушаниях «Трансформация партийно-политической системы России: ответ на современные вызовы».

«Люди имеют возможность наблюдать элиты практически 24 часа в сутки. И когда они видят элиту вблизи со всеми плюсами и минусами – а минусов оказывается гораздо больше, чем можно было бы ожидать – возникает вопрос, а на каком основании эти люди нами вообще управляют. И чем прозрачнее будут информационные потоки, тем сложнее будет элитам доказывать право на управление», – подчеркнул Минченко.

Он пояснил, что в этом плане Россия идет «в ногу» и с другими странами мира, которые на фоне стагнации роста доходов среднего класса и окончания роста мировой торговли захватывает антиистеблишментная волна.

По словам политолога, в РФ ситуация обостряется еще и тем, что эта тенденция проявляется на фоне будущего транзита власти, который ожидается после выборов в Госдуму и окончания четвёртого срока нынешнего президента РФ Владимира Путина.

«Верхний слой правящей элиты все равно в 2021 – 2024 годах ждет перезагрузка. Вопрос, насколько серьезной она будет. Разворачивается борьба за рынки и ресурсы, в которой страдают в основном малые и средние игроки», – сказал Минченко.

Он отметил, что события, которые развернулись в ряде регионов минувшей осенью, связаны именно с этим. «Борьба за кадровые резервы и регионы. Борьба за губернаторские места – сформировать кадровую скамейку для будущего транзита (вверх). Плюс, на это наложилась новая экономическая реальность, мы получили то, что называется Brexit-эффектом, когда неожиданно в ряде регионов проигрывают представители правящей партии», – пояснил эксперт.

Минченко выразил уверенность, что в России сформировался запрос на антиистеблишментную политическую силу. Сейчас 72% населения негативно относятся к партийной системе, 42% опрошенных не смогли назвать партию, которая выражает их интересы, 28% уверены, что партии – инструмент для отстаиваний интересов богатых людей, обратил внимание он. Таким образом в России сформировалась большое количество протестного электората, который готов голосовать за «любого другого» кандидата не от власти или за популиста.

При этом значительная населения уже воспринимает парламентскую оппозицию в лице ЛДПР и КПРФ, как часть правящего истеблишмента. В этой ситуации эти партии не могут претендовать на поддержку протестного электората.

Как считает Минченко, если не произойдет перезагрузки политической системы, то обстановка в стране будет, мягко говоря, неблагоприятная. «Более жесткий сценарий предполагает, что из-за деградации политического предложения, электоральные способы выпуска пара будут исчерпаны и, на фоне существования непопулярной и невлиятельной «транзитной Думы», произойдет переход к неэлекторальным формам политической борьбы», – говорится в его докладе.

Кроме этого, отмечается, что для самой власти стратегически верным решением могло бы стать решение дать возможность популистам временно порулить в отдельном регионе, муниципалитете или на общенациональном уровне, чтобы показать «управленческую несостоятельность протестных лидеров».

Еще одним решением Минченко назвал «быстрое формирование партнерского левопопулистского проекта по модели «Родина-2003» или перезапуск партии «Справедливая Россия» в новом качестве – как антиистеблишментного проекта.

Москва, Мария Вяткина

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