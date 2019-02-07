Россию ожидает беспокойный период: политический кризис и транзит власти

Россия не сможет дожить спокойно до следующих крупных электоральных циклов – выборов в Государственную думу в 2021 году и очередных выборов президента РФ. Такое мнение, как передате корреспондент РИА «Новый День», высказал в ходе экспертных слушаний в Госдуме известный политолог Никита Исаев. «Не уверен, что мы спокойно сможем дойти и до ближайшего электорального цикла – единого дня голосования», – сказал он.

По его оценке, стране крайне необходима серьезная перенастройка политической системы, а не мягкая трансформация власти. При этом технологии, которые были применены в Венесуэле, Армении, Украине, могут коснуться России. «Впереди нас может ждать именно это. Мы должны проявить политическую волю, чтобы перезагрузить экономическую, а потом и социальную систему», – считает Исаев.

Он также обратил внимание, что экономический кризис в России совпал во многом с пресловутым «крымским консенсусом» в 2014-15 годах. После того, как этот консенсус стал «немножко сходить на нет», в права начал вступать социальный кризис, который сейчас перерос в политический. «Абсолютное недоверие ко всем политическим институтам», – подчеркнул Исаев, отметив, что три месяца назад уровень доверия всем четырем парламентским партиям, например, в Челябинской области составлял лишь 30%.

Вместе с тем эксперт отметил, что для российской политической системы «будет очень здорово, если подключатся другие политические силы», и привел в пример выборы в Приморье. Исаев считает, что, если не предпринять меры по перезагрузке политической системы, то можно стать «предателями в своем собственном государстве, не понимая того, что мы направим свою страну, которая находится во многом на последнем издыхании, вообще с политической карты мира». «Экономических возможностей, кормовой базы у нас нет. А изоляция, в которой мы находимся, пустила под откос гораздо более серьезную страну», – сказал он.

По его мнению, сейчас Россия находится в том месте, откуда не кричать невозможно: о новой политической реальности можно было говорить, когда людям ударили мешком по голове прошлым летом и запустили те самые непопулярные реформы, которые вступили в силу сейчас и, по его выражению, все считают эти девятые яйца. «Мы присутствуем во внутриполитическом кризисе в России, просто он ретушируется политическими партиями. Коллеги говорят: «наши братья» из КПРФ, и это не оговорка, это и есть некая реальность, – пояснил эксперт. – Абсолютное зазеркалье происходящего в политической системе – то, что нам показывают в медийном пространстве, в Госдуме, в общественной дискуссии, говорит о том, что ни власть, ни экспертное сообщество, ни наши политические модераторы не способны дать ответ на вопрос, где мы сейчас находимся».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.02.19

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