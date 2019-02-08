Россия под «политическим камнепадом»: предстоит новая «перестройка»

Экономика для россиян стала важнее политики, и в стране четко наблюдается тенденция преобладания социального запроса над политическим. Как считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, властям пора отреагировать на изменившуюся ситуацию в стране, иначе протестные настроения людей уйдут не на избирательные участки, а на улицу, в результате чего возможны «майданные» последствия. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт высказал на экспертных слушаниях в Государственной думе.

«Когда закончился «крымский консенсус», никто не вспомнил расхожую в Севастополе фразу: «Главное, что мы дома, а после хоть камни с неба», – обратил внимание Бондаренко в своем выступлении. – Сейчас эти политические камни с неба начали падать, и выяснилось, что система к ним готова не была».

По его оценке, в условиях окончания «крымского консенсуса» и экономического кризиса для большинства россиян стала важнее именно экономика, а не политика. «Приоритет социального запроса над общепатриотическим очевиден, – констатировал Бондаренко. – Конечно, пенсионная реформа стала катализатором падения доверия населения к власти и перехода протеста уже в политический. Это мы увидели на выборах в конце прошлого года, когда четыре кандидата от партии власти не смогли переизбраться (на региональных выборах)». После пикового значения в марте (72%) падать начал и рейтинг президента России, что говорит о снижении доверия населения «не лично к президенту, а к системе в целом».

Как считает эксперт, в России назрела новая перестройка – партийно-политической модели, поскольку основные партии, согласно всем опросам, в нынешнем виде себя практически исчерпали. Необходима поляризация политических предпочтений, пояснил Бондаренко – идеология центризма уже больше работать не будет, и российской политсистеме вряд ли удастся избежать общеевропейской тенденции. «Левым налево, правым – направо», – подчеркнул он.

По его мнению, важно адекватно переосмыслить ситуацию, в том числе те явления, которые пока считаются многими негативными. «Нормально быть популистом в новое время, – сказал эксперт. – Нужно менять коннотацию. Слово «популист» больше не является, на мой взгляд, каким-то оскорбительным. Если исходить из его истоков, это те точки зрения, которые хочет услышать народ. Это абсолютно нормально, выступать за то, за что выступает народ».

Как полагает политолог, учитывая актуальный запрос на социальную повестку, наиболее перспективны будут течения левого толка, где сейчас много свободных ниш. КПРФ занимает центральное место, однако пока невостребованными остаются ниша убежденных социал-революционеров, более радикальных, чем коммунистов, ниша экологов и умеренных социал-демократов.

«На фоне падения популярности первой силы – партии власти, «Единой России» – в ожидании переформатирования левого фланга, запрос на появление левой силы мог бы выразиться, в том числе, в появлении социал-популистов-консерваторов», – отметил политолог и напомнил, что в 2003 году такой была партия «Родина».

Эксперт также обратил внимание, что изначально и «эсеры» являлись серьезной политической силой, выходя с повесткой возможной второй партии власти. «Эта повестка оказалась не реализована, на мой взгляд, – сказал Бондаренко. – Это большая ошибка российской власти. Если бы она была реализована, то, может быть, и многие социальные моменты сегодня можно было бы как-то микшировать».

Как считает эксперт, политической системе России придется найти ответ на существующие сегодня запросы общества на появление новых сил, потому что тогда «все протестные настроения уйдут на избирательные участки». В противном случае протест выйдет на улицы.

В комментарии РИА «Новый День» Бондаренко пояснил, что пока сложно предсказать, когда именно в стране начнется транзит власти. «У нас центрально-структурированное политическое пространство, и вряд ли можно ожидать, что это произойдет само собой, – пояснил он. – Когда для этого будут созданы какие-то условия, и администрация президента на это согласится – тогда это начнется».

Что касается массовых протестов по типу украинского «майдана», то вряд ли они грозят стране в ближайшее время. «Народ у нас долготерпеливый. Я не думаю, что мы находимся на пороге каких-то социальных протестов, – сказал Бондаренко. – Но чтобы избежать этого через какое-то количество лет, надо что-то делать уже сейчас. А если ничего не сделать, народ будет искать своих выразителей не среди депутатов, представляющих политические силы, а на улице. Поэтому сейчас очень важно не опоздать».

Москва, Татьяна Дорофеева

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