Без альтернативы: Россию губит несменяемость власти

Борьба представителей сегодняшней системы власти за право оставаться у руля в России стала большим минусом, и не позволила экономике развиваться такими темпами, которых она могла бы достичь при других условиях. Такую точку зрения, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный экономист, научный руководитель Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор Руслан Гринберг, выступая на слушаниях в Госдуме о перспективах политической системы страны.

Около трети россиян хотят, чтобы в руководстве РФ была представлена социалистическая и социал-демократическая идеология, напомнил Гринберг результаты опроса населения, проведенного «Левада-центром».

«Мир находится в такой ситуации, когда доходы бедных и средних вообще не растут последние 10 лет, а доходы богатых растут. В этой ситуации люди уже не думают о том, чтобы восхищаться людьми, которые добились успеха, а требуют улучшения своей собственной жизни, – пояснил экономист. – Возникает вопрос – как этого добиться? Мне кажется, здесь нет никакой альтернативы такому принципу, как сменяемость власти. Она принципиально важна для улучшения экономики».

Гринберг привел в пример ситуацию в Польше, которая так же, как Россия, пережила кардинальные реформы в начале 90-х годов. При этом за прошедшие годы ситуация в экономике двух стран стала различаться на порядок.

«Пример с макроэкономической стабилизацией, которой гордится наше руководство, и говорит, что мы никогда не поступимся этой макроэкономической стабилизаций. На простом языке это значит стабильный курс и низкая инфляция, – отметил экономист. – Так вот, среднегодовой темп инфляции за эти годы в России составляет 54%. А в Польше – 5%. Если взять валютный курс, то там ситуация такая: у нас в 11 раз обесценился рубль по отношению к доллару, а у них всего на 35%».

Гринберг также напомнил, что и в России, и в Польше, все начиналось с «шоковой терапии»: в Польше проводником экономических реформ был Лешек Бальцерович, в России – Егор Гайдар.

«Они провели шоковую терапию, в результате которой началась массовая бедность и другие трудности, – пояснил Гринберг. – Но польские реформаторы дали себе слово, что они, что бы ни происходило в стране, не будут бороться за сохранение власти, а уйдут спокойно, если проиграют на выборах. Все знали, что они проиграют, и это произошло. В Польше – но не в России. В Польше пришла к власти социал-демократическая партия, которая и у нас должна была бы прийти и поправить положение».

Смена власти крайне важна для страны, подчеркнул Гринберг. «Не обязательно тот, кто придет, будет лучше. Но он другой. Он видит язвы общества по-другому, и видит другие язвы», – пояснил экономист.

Стремление власти сохранить несменяемость системы он назвал большим минусом для всей страны.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.02.19

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