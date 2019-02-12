Борьба за кресла в Мосгордуме началась: бюджет поделен, исполнители определены

Московские власти начали подготовку к сентябрьским выборам в столичный парламент. Источники РИА «Новый День» говорят, что мэрия уже сформировала команду политехнологов – сферы распределены, задачи поставлены. Предполагается, что основные усилия будут сконцентрированы на размывании накопившегося в обществе протеста, чтобы на фоне стабильно низкой явки уверенно провести в Мосгордуму нужных для власти людей.

Судя по оценке собеседников агентства, «Единая Россия» не будет основным брендом для провластных сил – рейтинги партии власти таковы, что могут только навредить в избирательной кампании. В этой ситуации ставка может быть сделана на знаменитостей, общественников, реализующих социальные проекты, и представителей уважаемых в обществе профессий: врачей, учителей, сотрудников соцсектора.

«В мэрии сформирована команда – Марьясова (Юлия Марьясова, замглавы московского департамента территориальных органов исполнительной власти, – ред.), Сергунина (Наталья Сергунина – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы, – ред.), Немерюк (Алексей Немерюк, глава столичного департамента торговли и услуг, – ред.), – говорит источник агентства, знакомый с ситуацией. – Эта команда занимается отработкой округов. Правда, ни Сергунина, ни Немерюк большого и серьезного опыта в этой сфере не имеют». Однако в их распоряжении несколько политконсалтинговых фирм, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих кампаниях, – в частности, отмечает источник, это «ИМА», «Крос», «Максимов консалтинг».

«Судя по имеющимся сведениям, «ИМА» уже официально начала работать. «Крос» тоже начал, пока они не в плотном контакте с Сергуниной, но у них уже есть избирательные округа, они по ним работают, – говорит источник агентства. – Ничего экстраординарного в этом нет».

Глава «Максимов Консалтинг» Андрей Максимов в комментарии РИА «Новый День» не опроверг привлечение своих политконсультантов на выборный период. При этом он назвал маловероятной возможность ведения единой кампании провластных кандидатов, и посоветовал обратиться по этому вопросу к руководителю исполкома столичного отделения «Единой России» Олегу Смолкину, и допустил вероятность консультаций отдельных кандидатов.

«Отдельных депутатов – может быть, это все пока в общих чертах, – сообщил Максимов. – У нас же в данном случае на выборах нет списка, поэтому это отдельные люди, которые возможно идут на выборы, а возможно, не идут».

В столице на выборном поле пока наблюдается затишье, отмечает Максимов – основным полигоном сейчас является Санкт-Петербург, где одновременно с выборами губернатора в сентябре пройдет голосование на муниципальных выборах. «Значительная часть оппозиционных активистов, которые здесь успешно вели кампании во время муниципальных выборов, подались туда, – говорит он. – Если там ситуация по какой-то причине стабилизируется, тогда они, возможно, вернутся сюда. А пока здесь все тихо».

«ИМА» и «Крос» – одни из самых крупных и именитых компаний, занимающихся выборами и информационным сопровождением работы органов власти. Так, в прошлом году ООO КА «Има-пресс» получила почти 50 млн рублей на услуги по информированию москвичей об изменениях избирательного законодательства на выборах мэра – госконтракт был заключен с Мосгоризбиркомом. В ноябре и декабре 2018-го, по данным из открытых источников, ООО «Има-Консалтинг» подписало ряд договоров на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления столичных муниципальных округов. Заказчиком выступали аппараты окружных советов депутатов. В частности, договоры подписаны с МО Даниловский, Царицыно, Южное Чертаново, Южное и Северное Орехово-Борисово, МО Нагорный, Братеево, Восточное Бирюлево, Москворечье-Сабурово, Зябликово, и др. Контракты за редким исключением подписаны на 855 тысяч рублей. Кроме того, почти 25 млн рублей префектура ЮАО отдаст фирме за «Оказание услуг по информационному сопровождению 16 Интернет-сайтов управ районов Южного административного округа и 16 районных Интернет-газет (с дифференциацией по районам), отражающее ход реализации государственных программ и программ города Москвы на территории Южного административного округа и обеспечивающее полноценное и достоверное информирование населения о проводимых мероприятиях и достижении поставленных целей в 2019 году». Гендиректором компании, согласно открытым данным, является Вартан Саркисов – ему же принадлежит 35% в уставном капитале ООО «Има-Консалтинг». Вторым учредителем является Андрей Гнатюк.

Любопытно, что, по данным из открытых источников, полный тезка Андрея Гнатюка вместе с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым входит в состав учредителей Рязанской областной общественной организации «Клуб охотников и рыболовов «Станищевское».

Предполагается, что опорой для «Единой России», как и прежде, станут школы и учителя. Правда, в этот раз, очевидно, кандидаты пойдут не с партийными лозунгами, а под эгидой всевозможных социальных проектов. Примером может служить спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, который в январе напомнил горожанам о своем проекте «Парк Яуза», сначала устроив голосование в Интернете по выбору логотипа проекта, а затем организовав раздачу брелоков с логотипом столичным школьникам. Хотя проект стартовал еще в 2014 году, за это время председатель МГД вспоминал о нем нечасто – а сейчас, под выборы, с инициативы стряхнули нафталин и показали во всем блеске.

Возросшая протестная активность москвичей власть не радует – хотя и на ней, с точки зрения политтехнологов, можно построить показательную победу провластного кандидата. «Мэрия готовит к выборам технологию растаскивания протеста. Они готовятся к тому, чтобы организовать выдвижение максимально возможного протестного поля, которое растащит электорат, и на этой теме пройдут на базе админресурса их кандидаты, – отмечает источник. – Есть, например, в округе три-четыре протестные точки, и каждая из них должна выдвинуть своего лидера. В результате весь протестный электорат в округе будет «попилен» между несколькими лидерами. Старый принцип – «разделяй и властвуй».

При этом собеседник «Нового Дня» обратил внимание, что ранее тактика предполагалась кардинально другая: «хотели договориться и откупать округа, платить людям какие-то деньги, чтобы они не выдвигались». С формированием в мэрии новой команды от этой идеи было решено отказаться, говорит источник.

Часть партий с кандидатами уже определилась – тем более, что серьезной перенарезки избирательных округов в этом году не ожидается, уверен собеседник агентства.

Политологи сходятся в том, что кандидаты от власти не будут использовать для получения политических очков бренд «Единой России» – доверие к нему слишком сильно упало в последние годы.

«Рейтинг «Единой России» по закрытым соцопросам примерно 5%, это очень мало. Тактика будет построена на выборах одномандатников – это выборы личности, а не партийного бренда, – отметил в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» политолог Илья Гращенков. – Соответственно, все кандидаты будут самовыдвиженцами, а партийная реклама сосредоточится на общей фоновой кампании: разместят коллективные баннеры, где основной упор будет сделан на какие-то достижения правительства Москвы – открытие детских садов, строительство новых развязок, и все это будет ассоциироваться с лицами этих промэрских одномандатников».

По его мнению, «Единая Россия» будет использоваться как техническое обеспечение, «чтобы партия оплатила рекламу, но логотип будет маленький, внизу, чтобы не привлекать внимание к партийной принадлежности».

Основная задача мэрии – набрать харизматичных одномандатников, которыми должны стать люди либо уже узнаваемые, либо те, кто сможет легко нарастить свою узнаваемость, полагает собеседник агентства. В числе первых, очевидно, будут спорстмены, актеры и другие раскрученные медийные персоны. «Второй эшелон» – нераскрученные, но удобно продвигаемые: профессура, руководство вузов, врачи. «В этом и состоит ноу-хау – скрещивание позитивной повестки мэрии с этим позитивным бэкграундом», – отмечает политолог.

Оппозиции с поиском узнаваемых лиц также придется нелегко. «После провала КПРФ на муниципальных выборах у партии большая проблема с выдвижением сильной команды кандидатов в Московскую городскую думу, – сказал в интервью РИА «Новый День» политолог Алексей Неживой. – Эта проблема свойственна и для всех остальных партий. У «эсеров» рейтинг упал, а у КПРФ фактически очень мало людей, которые представляют лицо партии. В основном люди будут голосовать на протесте – не за личность, а за партийный бренд».

Неясной пока остается ситуация с «Яблоком» – как будет формироваться партийная команда кандидатов после конфликта депутата муниципального собрания района Щукино от партии «Яблоко» Максима Каца с Сергеем Митрохиным, обратил внимание политолог. «Но эта партия наиболее ярко показала свою оппозиционность мэрии за счет Митрохина, – напомнил Неживой. – Поэтому большие шансы на победу у тех, кто пойдет на выборы от «Яблока». Кандидаты от власти пойдут самовыдвижением, а не под брендом «Единой России»: любой новый бренд нуждается в раскрутке с нуля среди населения Москвы, а столица не любит новых лиц».

Кандидаты от оппозиции «будут кусать» «Единую Россию» и играть на недовольстве действиями властей: парковки, реновация, мусорные проблемы, дороговизна жизни в городе – будет предъявлено все, что можно вытащить в негативную повестку», уверен Гращенков. «Задача нарастить узнаваемость персон в этой одномандатной гонке – ключевая задача что у «Единой России», что у оппозиционеров. Но разница в ресурсах: у одних есть телевидение, газеты, рекламные площадки, а у других – только возможность ходить от двери к двери», – пояснил он.

Власть вновь применит тактику «растягивания протеста», и на руку ей сыграет очевидная недоговороспособность оппозиционных лидеров, уверен Гращенков: если по одному округу пойдет несколько кандидатов с протестной повесткой, голоса электората будут поделены между ними.

«Власть, как всегда, будет пытаться еще и снизить явку, – считает он. – Это обычная технология: приводишь своих бюджетников, и при низкой явке получается довольно приличный процент. Естественно, при растущей явке будет больше протестного голосования. В Москве обычно явка невысокая – начало сентября, все еще на дачах. Так что тактика та же: растаскивание голосов, низкая явка и попытка на админресурсе протащить своих кандидатов».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.19

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