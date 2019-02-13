В подмосковном ресторане посетитель получил пулю в голову: задержан директор заведения

В подмосковном Сергиевом Посаде задержан 34-летний директор ресторана по подозрению в убийстве посетителя заведения, труп которого был обнаружен 9 февраля с простреленной головой. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, подозреваемый дал признательные показания.

В ходе следствия предварительно установлено, что между директором ресторана и 37-летним посетителем произошел конфликт, в ходе которого руководитель заведения произвел один выстрел из принадлежащего ему травматического пистолета в голову оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

«На допросе подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления», – уточнили в ведомстве.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Предполагается, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что в начале февраля в Москве был арестован бармен по обвинению в убийстве посетителя питейного заведения на Земляном валу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.19

Пономарев не убедил: его движение «За права человека» стало «иностранным агентом». / Путин и Лукашенко заверили друг друга в дружбе. / Глава Минюста предложил обязать родителей платить алименты студентам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»