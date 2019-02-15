«Посторонним вход воспрещен»: на выборах в Мосгордуму власти готовят приморский сценарий

В новом созыве Мосгордумы «Единая Россия» рискует не получить абсолютное большинство мандатов, а оппозиция может увеличить свое присутствие в столичном парламенте, как минимум, до 15 депутатов. Договоренность о разделе округов, о которой накануне объявил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, ставит власть в очень сложную ситуацию, полагает политолог Олег Бондаренко. Выход из нее будет только один – недопуск к выборам оппозиционных кандидатов под любыми предлогами.

Оппозиционер Дмитрий Гудков накануне публично объявил о восьми кандидатах, которые пойдут на выборы в Мосгордуму. Сам Гудков будет выдвигаться по округу №5 (Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино), в округе №3 пойдет экс-глава «Открытой России» Александр Соловьев, в округе №41 – депутат района Кунцево Денис Шендерович, №36 – депутат района Академический Алиса Образцова, №42 – член федсовета партии Дмитрий Некрасов, №4 – ведущий популярного канала на ютюбе «Блог Жукова» Егор Жуков, №6 – депутат района Аэропорт Павел Ярилин, №14 – депутат района Марьина роща Дмитрий Клочков. Для регистрации в качестве кандидатов каждому из них предстоит собрать от 5 тысяч до 6 тысяч подписей избирателей.

«Будем сотрудничать с другими демократическими политиками, и не станем соревноваться с ними в округах, которые они заявили или, как мы предполагаем, могут заявить: Сергей Митрохин, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Андрей Бабушкин, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и другие», – подчеркнул Гудков на своей странице в соцсетях.

Договоренность оппозиции о разделе округов, если она действительно будет соблюдаться, станет очень серьезной проблемой для власти, считает политолог Олег Бондаренко. В интервью РИА «Новый День» он отметил, что избирательная кампания в этот раз наверняка станет очень интересной. Оппозиция на этот раз может образовать собственное объединение по принципу провластного движения «Моя Москва», которая на прошлых выборах взяла 10 мандатов.

«Я думаю, что Навальный, Гудков и «Яблоко» вполне способны договориться идти каким-то единым фронтом, – пояснил Бондаренко. – И здесь, конечно, власти придется очень непросто. В такой ситуации у власти будет только один выход, чтобы не допустить победы оппозиционных кандидатов: просто тупо снимать их с выборов. Другого пути не будет».

По оценке эксперта, сейчас у оппозиции в Москве объективно серьезные шансы, чтобы увеличить свое присутствие в столичной думе, причем пройти могут представители не только парламентских партий, но и других сил.

«Если на данный момент там пять депутатов от КПРФ и по одному от ЛДПР и «Родины», то есть всего семь депутатов, то в новом созыве парламента представлять оппозицию вполне может уже человек 15, как минимум, – считает Бондаренко. – Большинство «Единой России» в этом случае будет очень относительно – если вообще у власти получится его взять. На данный момент рейтинги «Единой России» в Москве очень низки, готовность к протестному голосованию высокая, это показывают все социологические опросы, поэтому я думаю, что мэрии придется очень непросто».

Политолог прогнозирует, что «Единая Россия» и сочувствующие ей силы могут рассчитывать на победу только в случае, если «поляну» удастся зачистить полностью – по образцу Приморья на выборах Олега Кожемяко, а явка будет ниже 20%. «Если будет полностью зачищена эта поляна и кандидатов будут снимать по беспределу, – подчеркнул Бондаренко. – В любом другом случае я не вижу возможности для объективной победы «Единой России» на выборах в Мосгордуму».

В этой ситуации власти наверняка будут убеждать оппозиционных лидеров выдвинуться самостоятельно, не соблюдая «соглашение Гудкова» – и, скорее всего, в каких-то округах эта тактика даст свои плоды. «Либеральная оппозиция единством не славится», – напомнил эксперт. При этом, по его оценке, очень интересно будет посмотреть на действия КПФР в рамках этих выборов, поскольку потенциально компартия и «Справедливая Россия» могут аккумулировать большую часть протестного электората. «Все зависит от того, кого конкретно выставят коммунисты и «эсеры», насколько активно они будут вести избирательную кампанию», – уточнил Бондаренко.

В то же время эксперт обратил внимание, что общей проблемой и провластных сил, и оппозиции является нехватка ярких кандидатов. «Их мало в «Единой России» и в оппозиции, как либеральной, так и левой. Если же это будет конкуренция безликих кандидатов, конкуренция серости, то в ней вполне может номинально победить «Единая Россия», – считает Бондаренко. – Но это будет зависеть от того, насколько ярких кандидатов смогут выдвинуть оппозиционные партии».

По его оценке, очень высокие шансы на мандат депутата Мосгордумы у хорошо известных москвичам представителей оппозиционных сил: это Дмитрий Гудков, «яблочники» Сергей Митрохин и Максим Кац, и, разумеется, Алексей Навальный – «если бы ему захотелось избираться в Мосгордуму», отметил политолог. «Но если это просто человек из списка Гудкова – это людям ничего не говорит, – пояснил Бондаренко. – Все зависит от человека, от его активности, от ресурсов».

Эксперт полагает, что самая неопределенная на данный момент ситуация с партией «Яблоко», которая в 2018 году фактически подписала себе приговор, не пустив Сергея Митрохина на выборы мэра Москвы. «Вопрос – выдвинет ли его вообще [на эти выборы] его родная партия? – говорит политолог. – В прошлом году был подписан приговор партии «Яблоко», это была очень грязная борьба, отвратительная по своей сути. Кто так сильно испугался Митрохина, того, что он мог стать самым ярким оппозиционным кандидатом, что надо было ломать через колено «Яблоко»? А с другой стороны, почему так произошло в самом «Яблоке», что главный московский политик оказался практически не у дел?»

Что касается «Единой России», то для получения хоть какого-то позитивного результата партии пора предпринимать кардинальные шаги и разворачиваться лицом к людям, полагает Бондаренко. И скорее всего, учитывая крайне низкие рейтинги «ЕР», большинство кандидатов от власти пойдет как самовыдвиженцы. «От «ЕР» будет меньшинство – я думаю, меньше 10 человек. Остальные будут представлять какие-то другие, формально независимые силы», – прогнозирует эксперт.

В целом же избирательная кампания станет борьбой личностей, а не сражением партийных брендов, отметил также собеседник агентства.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Кандидаты будут бороться за 45 мест в столичном парламенте по одномандатным округам.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.02.19

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