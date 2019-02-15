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Пятница, 15 февраля 2019, 17:02 мск

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В Москве расстреляли таксиста

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями рядом с домом в Самаркандском бульваре. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, мужчина работал водителем такси.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и разыскивают причастных к нему лиц.

На странице паблика «Mash» в соцсети «ВКонтакте» сообщается имя погибшего мужчины – Гариб О. По данным ресурса, его расстреляли около подъезда дома как минимум пятью выстрелами в спину. Нападавшие скрылись на автомобиле BMW X6 с испачканными грязью номерами. Полиция выясняет, связано ли убийство с массовой дракой в кафе «Неолит», которая произошла в ночь на 15 февраля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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