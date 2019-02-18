С мешком на голове в лесу? Следственный комитет проверяет обстоятельства ночной пропажи 6-летнего мальчика

Московский главк Следственного комитета начал расследование обстоятельств исчезновения 6-летнего мальчика в заповеднике «Лосиный остров». По сведениям очевидцев, которые приводятся в прессе, ребенок всю ночь провел в лесу с мешком на голове.

По предварительным данным СКР, примерно в 5 часов 35 минут женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из ее слов следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. После обращения матери в правоохранительные органы были организованы поисковые работы, было возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что мальчик сам смог выйти на автозаправке, где его заметили взрослые и сообщили о его местонахождении. Ребенка осматривают врачи, с ним работают психологи.

В следственный отдел доставлена мама ребенка. В настоящее время следователи допрашивают ее по обстоятельствам случившегося.

По данным канала «112», мальчик рассказал взрослым, которые обнаружили его около автозаправки, мать якобы оставила его в лесу с мешком на голове за то, что он чуть не утопил собаку. Очевидцы отмечают, что мешок действительно был на ребенке – мешок был поднят наверх и скотчем перемотан под подмышками.

Сообщается, что после ночных «похождений» у ребёнка диагностирована вторая степень переохлаждения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.02.19

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