Покушение на убийство с особой жестокостью: москвичка, «потерявшая» ночью сына в лесу, арестована

Суд принял решение об аресте до 18 апреля москвички Надежды Куликовой, которая ночью оставила в столичном парке «Лосиный остров» 6-летнего сына. Женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.

В ходе судебного заседания следствие настаивало, что в случае избрания более мягкой меры пресечения обвиняемая может оказывать давление на потерпевшего и свидетелей; прокурор полностью поддержал позицию следствия, передает «Интерфакс».

Как сообщается, сама обвиняемая не возражала против ареста, и при этом едва сдерживала слезу. В ответ на вопрос судьи заявила, что не знает, где находится ее ребенок. «Последний раз я его видела в больнице Святого Валентина. Я предупредила врачей, что он принимает нейролептики, и перерыв может подорвать здоровье. Я пообещала сыну, что вернусь с вещами, но мне не дают такую возможность. Я даже не знаю, попала ли моя мама к нему», – сказала Куликова.

Адвокат Марина Ефименко сказала, что Куликова не возражала против ходатайства следствия ввиду шокового состояния. «Она любящая мать. Она в шоке, что такое могло случиться. Я просила бы принять все сведения, что у нее положительная характеристика, она никогда не привлекалась даже к административным делам», – отметила защитник и добавила, что в настоящее время ребенок находится в институте Склифосовского. За ним присматривает бабушка, в данный момент она пытается взять ребенка под опеку.

После заседания адвокат заявила журналистам, что ее подзащитная полностью отрицает вину.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло в ночь на 18 февраля. В 5:35 минут женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из ее слов следовало, что вечером 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

Однако, как обратили внимание в СКР, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью. Позже стало известно, что мальчик сам смог выйти на автозаправке, где его заметили взрослые и сообщили о его местонахождении. При этом на ребенке находился мешок со скотчем. Мальчик, по словам очевидцев, которые приводились в прессе, сказал, что мать якобы оставила его в лесу с мешком на голове за то, что он чуть не утопил собаку, что противоречило версии его матери.

В рамках расследования был проведен комплекс мероприятий, по результатам которых были выявлены признаки спланированного преступления. В частности, был проведен осмотр машины женщины, откуда были изъяты три рулона липкой ленты типа «скотч», нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки. По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

«Мешок (о котором говорили очевидцы и сам мальчик) со скотчем позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка», – уточнили в СКР.

Уголовное дело было переквалифицировано по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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