С мешком на голове в лесу: матери «потерявшегося» 6-летнего сына предъявлено обвинение в покушении на его убийство

Стали известны новые подробности резонансного ЧП с «потерявшимся» в заповеднике Лосиный остров 6-летним мальчиком. Его мать обвиняется в покушении на убийство сына. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Следственный комитет ходатайствует перед судом об ее аресте.

Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, в рамках расследования был проведен комплекс мероприятий, по результатам которых были выявлены признаки спланированного преступления. В частности, был проведен осмотр машины женщины, откуда были изъяты три рулона липкой ленты типа «скотч», нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки. По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

Как сообщал «Новый День», 18 февраля в 5:35 минут женщина 1985 года рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из ее слов следовало, что вечером 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по его просьбе заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.

Однако, как обратили внимание в СКР, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью. Позже стало известно, что мальчик сам смог выйти на автозаправке, где его заметили взрослые и сообщили о его местонахождении.

При этом на ребенке находился мешок со скотчем. Мальчик, по словам очевидцев, которые приводились в прессе, сказал, что мать якобы оставила его в лесу с мешком на голове за то, что он чуть не утопил собаку, что противоречило версси его матери.

«Мешок со скотчем позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка», – уточнили в СКР.

Расследование уголовного дела, которое возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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