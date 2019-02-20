Скандал! Возмущенные москвичи перекрыли выход чиновнику мэрии под крики «Позор!» (ВИДЕО)

В сфере московского здравоохранения продолжение получил скандал с ликвидацией единственного роддома в районе Зюзино: недовольные жители столицы вместе с врачами не выпустили из зала городского чиновника, заставляя его отвечать на вопросы. Видеоролик сегодняшней встречи опубликован на странице группы «Московский активист» в «Фейсбуке».

«Пришедший на сегодняшнюю встречу с коллективом роддома № 10 и жителями Зюзино чиновник ДЗМ (департамент здравоохранения Москвы, – ред.) через 15 минут попытался уйти. Но это оказалось не так-то просто. Люди с криками «Позор» и «Хрипуна в отставку» потребовали ответов на свои вопросы», – говорится в публикации.

В коротком ролике видно, как человек в деловом костюме и галстуке пытается пройти к выходу из зала. «Куда вы уходите опять? – спрашивает его один из участников встречи. – Почему вы не можете пообщаться? Мы вас ждем здесь...»

Судя по видеокадрам, зал буквально набит людьми, многие из которых тоже пытаются задать вопросы мужчине в костюме. Через несколько секунд шум складывается в крики «Позор!» Мужчина пробирается почти к самой двери, однако стоящая там группа женщин даже не думает пропустить его. Толпа продолжает скандировать «Позор!»

«Хрипуна (Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения г. Москвы, – ред.) сюда, пожалуйста, – громко обращается к чиновнику светловолосая женщина. – Нам не нужен ваш фальшивый «Активный гражданин». «Откройте окно, пожалуйста. Открывайте окна!» – требует чиновник. Ему приходится вернуться и слушать возмущенных людей.

Одна из женщин сообщает ему, что лифты в здании роддома недавно были заменены, произведен дорогостоящий ремонт реанимации. «Вы хотите опять ломать реанимацию и переустанавливать лифты? За чей счет банкет? Куда денежки утекли?» – спрашивает она. «Так, можно я сейчас еще раз скажу…» – начинает чиновник. «Только ответ на вопрос, не надо говорить просто так», – предупреждает его женщина. «Я у вас не на допросе!» – заявляет чиновник. «Не забывайте, что вы в департаменте здравоохранения – для нас, для граждан. А не мы – для ваших речей, – возражает женщина. – Отвечайте, пожалуйста, на наши вопросы. Вы приехали сюда отвечать перед коллективом, а не монологи свои говорить». «Вы с телефоном своим общаетесь, а не с общественностью, которая пришла...» – подхватывает пожилая женщина, сидящая в первом ряду. «Хрипуна в отставку!» – скандируют люди.

Ранее медики и местные жители осадой брали департамент здравоохранения Москвы: 13 февраля около 25 человек пришли, чтобы выяснить судьбу роддома, однако начальник управления столичного департамента Евгений Никонов не стал к ним выходить. Тогда пришедшие заявили, что отказываются покидать здание, пока не получат ответы на свои вопросы. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на одну из участниц встречи, Никонов все же вышел и провел переговоры. Именно там была достигнута договоренность о том, что сегодня, 20 февраля, представители департамента приедут в Зюзино и расскажут о перспективах ремонта здания роддома.

Работа столичного роддома №10, который является единственным в Зюзино, была приостановлена в ноябре после проверки Роспотребнадзора. В частности, речь шла о неисправной вентиляции. Однако после этого, по сообщениям СМИ, врачам пришли уведомления о переводе на новую работу. Сотрудники роддома и местные жители проводят сбор подписей под петициями против полного закрытия учреждения, отмечая, что это уже вторая попытка ликвидации роддома за последние пять лет. В петиции, размещенной на портале Zuzino-shtab.ru говорится, что жители района выступают против ликвидации роддома и использования его территории под точечную застройку жилыми корпусами или торговыми центрами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.19

Гибель мужчины от глыбы льда в Москве: обвинение предъявлено сотруднику управляющей компании. / Провал французских спецслужб: разоблачена антироссийская провокация в ЦАР. / СПЧ просит Следственный комитет проверить данные о вспышке дизентерии в детских садах Москвы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»