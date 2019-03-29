Зюзино не сдается: москвичи решили обнять роддом

Москвичи решили наглядно показать столичным властям, что не готовы мириться с закрытием родильного дома №10 в районе Зюзино. В субботу, 30 марта, местные жители намерены обнять здание роддома. «Борьба продолжается!» – говорится на сайте созданного местными активистами «Штаба Зюзино».

В сообщении подчеркивается, что «ни жителей Зюзино и соседних районов, ни сотрудников роддома не устраивают те ответы и решения, которые предлагают чиновники из правительства Москвы». «В субботу 30 марта состоится акция в защиту роддома, приходите, чтобы «обнять» роддом. Начало в 12:00, мероприятие согласовано», – уточнили в «Штабе Зюзино».

Это не первая акция протеста против закрытия роддома в Зюзино. Ранее москвичи стояли около здания медучреждения с плакатами, требуя от властей оставить роддом в покое и сносить вместо него ветхие пятиэтажки.

В феврале врачи роддома и жители Зюзино не выпустили из зала чиновника московского департамента здравоохранения, и заставили отвечать на свои вопросы.

Напомним, как уже сообщал «Новый День», роддом №10 в Зюзино был закрыт на 90 дней для устранения нарушений в ноябре 2018 года после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Специалисты обнаружили нарушения в работе внтиляционной системы здания и остались недовольны его сантехническим состоянием. В установленный срок учреждение не открылось, а врачи, по их словам, получили уведомления о переводе на новое место работы – в Центр планирования семьи (ЦПС), в чьем ведении находится роддом №10.

Как выяснилось на заседании в Госдуме, сотрудники Роспотребнадзора не смогли проверить, устранены ли нарушения, потому что получили от руководства ЦПС письмо с информацией о начавшемся в здании роддома капремонте.

Более того, как оказалось, поводом для ноябрьской проверки Роспотребнадзора послужил инцидент, которые произошел в роддоме почти полгода назад – в июне. На вопрос, почему ведомство не вышло на проверку сразу после поступления информации о случае инфицирования в роддоме, сотрудница управления Роспотребнадзора ответить не смогла. Теперь в ситуации с зюзинским роддомом будет разбираться Генпрокуратура: организаторы встречи в Госдуме заявили, что ведомство запросило у них стенограмму заседания и все документы, касающиеся этой истории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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