«Роддома нет, но вы держитесь!» Москвичи взбунтовались против закрытия единственного в районе родильного дома

Скандал с закрытием роддома №10 в московском районе Зюзино получил новое продолжение. Сегодня местные жители и врачи устроили пикет – люди встали с плакатами на Азовской улице, требуя, чтобы власти отказались от планов ликвидации роддома, сообщается в группе «Московский активист» в «Фейсбуке».

На фотографиях видно около 20 человек, которые держат в руках плакаты «Хотим рожать в своем районе», «Роддома нет, но вы держитесь» и другие. Люди требуют провести проверки в городском департаменте здравоохранения и Центре планирования семьи, к которому относится роддом.

«Прямо сейчас в Зюзино на Азовской улице идёт пикет в защиту 10-го роддома, – говорится в сообщении. – Собралось около тридцати протестующих жителей Зюзино и медперсонала. Люди периодически скандируют «Хотим рожать в своём районе» и «Хрипуна [Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения г. Москвы, – ред.] в отставку!». Проезжающие машины сигналят в знак поддержки», – уточняют в группе.

Как сообщается, роддом был закрыт после проверки Роспотребнадзора в ноябре 2018 года на 90 суток, однако в срок он не открылся. Более того – «из него стала пропадать дорогостоящая медицинская техника и сантехническое оборудование». Чиновники от здравоохранения, говорится в записи, ведут себя неуважительно по отношению к местным жителям и сотрудникам роддома №10 – так, вместо запланированной ранее встречи 20 февраля в самом роддоме депздрав внезапно организовал другую, уже в здании Центра планирования семьи. «Приехал сам глава депздрава А.Хрипун и сообщил под аплодисменты неизвестных граждан, что роддом будет закрыт, а сотрудников трудоустроят в другие роддома», – говорится в сообщении.

Жители Зюзино собрали более 4 тысяч подписей под петицией с требованием сохранить единственный в районе роддом. Люди подозревают, что вместо этого учреждения власти хотят построить многоэтажные жилые корпуса или новые торговые центры.

Защитников роддома поддерживают местные муниципальные депутаты. «Несмотря на 10-градусный мороз жители Зюзино и врачи вышли на пикет в защиту роддома №10!» – отметил в соцсетях депутат МО Константин Янаускас, и опубликовал несколько фотографий с места событий.

«Московские власти уже давно взяли курс на строгую экономию в медицине. По некоторым причинам это отвечает их интересам. Для них нет ничего комфортнее, чем проводить эту политику через кабинетные решения вдали от широкой публики и опираться на некое экспертное мнение, – отметил на своей странице в «Фейсбуке» муниципальный депутат Александр Замятин. – Мы выводим эти делишки на белый свет, сталкиваем мирок уважаемых властных господ с общественным мнением, требуем объяснять все ходы, ловим на несостыковках, на замалчивании. Они сопротивляются, делают вид, что это вопрос исключительно профессионального сообщества, пытаются выдать своё мнение о том, что роддом не нужен, за высшее экспертное знание».

Замятин подчеркнул, что защитники роддома требуют образовать рабочую группу с участием представителей медицинских работников и общественности.

Как сообщал «Новый День», 20 февраля на встрече защитников роддома с представителем департамента здравоохранения люди перекрыли чиновнику выход из зала и заставили выслушать вопросы и претензии к работе горздрава.

Москва, Татьяна Дорофеева

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