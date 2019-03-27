Скандал вокруг зюзинского роддома: депутат Госдумы попросит помощи у Генпрокурора

Материалы сегодняшнего заседания в нижней палате российского парламента за круглым столом, посвященного проблемам здравоохранения Москвы, будут направлены в Генпрокуратуру. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Речь идет о проверке возможных нарушений, допущенных при закрытии роддома №10 в столичном районе Зюзино. «Я как депутат Госдумы срочно обращусь к генеральному прокурору, к мэру, и потребуем срочного расследования и наказания виновных», – заверил парламентарий.

О фактах возможных нарушений на встрече в Госдуме рассказали сотрудники роддома и жители района Зюзино, которые собрали более 6,5 тысяч подписей против закрытия медучреждения.

В частности, как сообщила представитель общественной рабочей группы, жительница Зюзина Елена Баяхчян, за последние полтора месяца в Центре планирования семьи, в который переместили рожениц района, погибло четыре ребенка. При этом, подчеркнула она, в роддоме №10 за весь 2018 год не было ни одного случая младенческой смертности.

Кроме того, как рассказали общественники, поликлиника №84, куда перевели женскую консультацию после закрытия роддома, не приспособлена для таких целей. Там не разделены потоки беременных женщин и больных людей, действуют общие туалеты для мужчин и женщин, в очередях беременные проводят по несколько часов. При этом помещения, на взгляд активистов, не отвечают противопожарным требованиям.

Бурную дискуссию вызвала и ситуация с проверкой здания роддома сотрудниками Роспотребнадзора в ноябре прошлого года, после которой учреждение было закрыто на 90 дней для устранения нарушений – претензии тогда возникли к санитарному состоянию помещений и вентиляции строения. Открытием для медиков и жителей района Зюзино стало то, что Роспотребнадзор по истечении 90 дней не смог выйти на проверку устранения нарушений из-за письма руководства Центра планирования семьи, к которому относится роддом, с информацией о том, что в здании начался капитальный ремонт. Общественники подчеркнули, что за это время из помещений вынесли дорогостоящее оборудование и выломали сантехнику – которая позже обнаружилась в подвале здания.

Представитель столичного управления Роспотребнадзора Светлана Нарышкина со своей стороны уточнила, что ноябрьская проверка носила внеплановый характер и была проведена после поступившей в ведомство информации о случае инфекционного заболевания в роддоме. «Но этот случай был в июне, – уточнили врачи роддома. – Почему вы пришли только через пять месяцев?» «Там произошла какая-то заминка... информация припозднилась. Я не готова ответить», – смешалась представитель ведомства, и тут же опровергла предположения жителей Зюзино о связи такой заминки с сентябрьскими выборами мэра Москвы.

Общественники района также рассказали о полученных ими документах из Росреестра, согласно которым участок под зданием роддома якобы может быть в перспективе использован для строительства жилья, и вновь потребовали от столичных властей привести роддом в Зюзине в нормальное состояние и не препятствовать его работе.

Впрочем, мэрия Москвы вновь проигнорировала приглашение на заседание в Госдуму – как и прошедшую ранее встречу по проблеме антигололедных реагентов. Глава аппарата фракции КПФР в Госдуме Нина Останина попросила присутствующую сегодня на заседании представителя Минздрава РФ довести эту информацию до министра Вероники Скворцовой, чтобы поставить вопрос перед мэром Москвы о соответствии занимаемой должности руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Примечательно, что проблемой зюзинского роддома сейчас занимается Госинспекция труда по Москве. Как сообщил представитель ведомства Алексей Сахаров, сейчас проводится проверка по заявлениям сотрудников роддома и депутатским запросам. Она продлится до 15 апреля.

Кроме того, как стало известно на заседании, проверку ведомства Хрипуна в этом году проведет федеральный Росздравнадзор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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