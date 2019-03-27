В департамент здравоохранения Москвы придет федеральная проверка

Департамент здравоохранения Москвы в этом году ожидает федеральная проверка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава департамента минздрава РФ Елена Байбарина, выступая на заседании круглого стола в Госдуме.

«В 2019 году наша служба Росздравнадзор выходит на проверку департамента здравоохранения города Москвы», – сказала она.

В ходе заседания участники встречи несколько раз отметили проблему отсутствия коммуникаций со столичным департаментом, который возглавляет Алексей Хрипун. На сегодняшний круглый стол в Госдуму городские чиновники также решили не приходить.

«Хрипун не видит, не слышит нас. Представитель Минздрава нашла время, чтобы сюда прийти, а городского департамента – нет? Нужен ли он (Хрипун) на этом месте? У нас нет диалога с Москвой вообще! Московское министерство не справляется со своей работой и решением тех проблем, которые перед ним поставлены»,– отметила руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина.

Байбарина также уточнила, что минздрав РФ намерен также разбираться в ситуации с закрытием роддома №10 в районе Зюзино. Как сообщал «Новый День», в срок учреждение после проверки Роспотребнадзора не открылось, а врачи получили уведомления о переводе на другую работу. Жители района и работники роддома потребовали от мэрии Москвы не закрывать и не перепрофилировать это медучреждение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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