«Теневая» партия власти: Додон не оправдал надежды Москвы

Парламентские выборы в Молдавии прошли по сценарию «хозяина» республики – олигарха Владимира Плахотнюка, который снова сформирует свою «теневую» партию власти. Как считает известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, поскольку политический статус-кво в республике сохранился, рассчитывать на улучшение отношений Москвы и Кишинева не приходится. Такое мнение эксперт высказал в интервью РИА «Новый День».

Как считает Мартынов, первые «настоящие» выборы по смешанной системе в парламент Молдавии оказались не более чем спектаклем. «Это скорее можно назвать спектаклем или кинопостановкой для внешнего зрителя – вся кампания и сам день голосования прошли по сценарию местного режиссера-постановщика Владимира Плахотнюка (молдавский политик и бизнесмен)», – сказал политолог.

По его оценке, политический статус-кво в Молдавии сохранен. «Партия социалистов Додона (Игорь Додон – нынешний президент республики), в отношении которой были завышенные общественно-политические ожидания, явно не справилась с поставленной задачей. По сути, социалисты сохранили тот результат, который у них и был в парламенте. Плюс-минус одно-два депутатских места», – отметил Мартынов.

«Тем более, как справедливо замечают местные эксперты и наблюдатели, некоторое количество депутатов-социалистов Плахотнюк прикупит в свою неформальную фракцию без проблем», – добавил политолог.

Мартынов пояснил, что в Молдавии сформировалась «теневая» система, при которой ситуацией управляет неформальная партия Плахотнюка. «Его Демократическая партия никогда не имела особого большинства, но есть умение уговаривать людей и собирать неформальную фракцию имени самого себя. Это и является моделью его правления, владения этим маленьким небогатым европейским государством», – уточнил эксперт.

В этой связи Мартынов также выразил уверенность, что качественных изменений к лучшему в отношения между Москвой и Кишиневом ждать не приходится. «Плахотнюк сохранил свое статус-кво, эти выборы ничего не изменили, соответственно, в российско-молдавских отношениях тоже ничего не изменится. Единственное, что, думаю, теперь Додон будет пореже ездить в Москву», – сказал эксперт.

По его словам, в России после молдавских парламентских выборов растаяли иллюзии в отношении Додона и его политический возможностей. «Очевидно, что силы, которые были очарованы его словами или актерскими талантом, сегодня уже разочарованы. Много было авансов сделано, много усилий потрачено на то, чтобы его Партия социалистов добилась успеха: огромное количество встреч с президентом России, разнообразные преференции, поблажки, безналоговые товары для российского рынка. Но мы видим, что ничто не помогло переломить сценарий Владимира Плахотнюка. Я думаю, что многим теперь очевидно, что все, что говорил Додон – это только слова. А на деле – он органическая часть этой системы, которую Плахотнюк построил в Молдавии», – подчеркнул эксперт.

Более того, по мнению Мартынова, сейчас становится еще более очевидным «вакуум отношений» между двумя государствами. «На фоне того, что за 2 дня до выборов российское МВД предъявило обвинения Плахотнюку в тяжких преступлениях по организации незаконного вывода денег из России, десятков миллиардов, что было широко растиражировано всеми российскими СМИ, еще больше усугубляется тот вакуум, который сложился в отношениях между Россией и Молдавией», – сказал он.

Мартынов напомнил, что Додон практически не обладает никакими реальными рычагами власти, так как Молдавия парламентская республика. «Более того, когда он должен делать перпендикулярные вещи (вопреки парламенту), его просто отстраняют от должности на день-два и делают это без него. В течение прошлого года его отстраняли пять раз. Все это превращается в анекдот, последние иллюзии по этому поводу были развеяны этими выборами», – выразил уверенность политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что «майдана» в Молдавии сейчас не будет. «Социалисты же не победили. Поэтому никакого Майдана не будет. Они просто набрали чуть больше, чем остальные, но победил в этих выборах снова Плахотнюк», – заключил Мартынов.

Напомним, выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье, 24 февраля. Впервые голосование проводилось по смешанной системе: 50 человек избирались по партийным спискам и 51 человек – по одномандатным округам. Основная борьба развернулась между Партией социалистов, которая выступает за более тесное сотрудничество с Россией и ЕАЭС, а также Демократической партией и блоком ACUM, которые выступают за евроинтеграцию. По данным ЦИК Молдовы, сейчас обработано уже 99,11% бюллетеней. Партия социалистов набирает 31,31%, Оппозиционный блок «Acum», сформированный «Платформой «Достоинство и Правда» и Партией действия и солидарности -26,54%, Демократическая партия Молдовы – 23,77% и партия «Шор» бизнесмена Илана Шора – 8,36%.

По предварительным оценкам, Демократическая партия и Партия социалистов наберут по 30-33 мандата из 101 в парламенте, ACUM – около 20 и Партия Шора – 7 мандатов. Остальные около 10 мест получат независимые кандидаты либо представители других партий по одномандатным округам, таким образом, ни одной из политических сил не удастся сформировать большинство в парламенте.

По мнению молдавских экспертов, «настоящие выборы» стартуют после выборов – когда Демпартия начнет подбирать себе союзников в других фракциях.

Примечательно, что неделю назад секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказал мнение, что следующий «майдан» Запад может организовать в Молдавии. Это произойдет, если на парламентских выборах победу одержат социалисты.

Москва, Мария Вяткина

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