Выборы в Мосгордуму: объединение оппозиции опять под большим вопросом

Планы оппозиции по объединению против кандидатов от власти на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму оказались под угрозой срыва. Власть начала «атомизировать» протест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «первой ласточкой», попавшей в публичное пространство, стал 14 избирательный округ.

О праймериз независимых кандидатов и муниципальных депутатов по 14 округу Москвы объявил «яблочник» Денис Большаков. «Мы, активисты и независимые депутаты 14 избирательного округа на выборах в Московскую городскую Думу (районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкино и Ростокино), решили выдвинуть своего единого кандидата», – сообщил он в соцсетях.

Согласно озвученным условиям, участие в праймериз сможет принять любой гражданин – достаточно лишь подать заявку в оргкомитет, состоящий из муниципальных депутатов. «После этого он должен будет подписать обязательства, которые он будет исполнять в случае избрания депутатом», – предупредил Большаков.

Предполагается, что отбор продлится до конца марта, само голосование пройдет в начале апреля двумя путями: онлайн на сайте moskvi4i.org и оффлайн на избирательных участках. «Инициатива носит надпартийный характер, – подчеркнул Большаков. – Но кандидат, победивший в предварительном гражданском голосовании, будет иметь право пойти от любой партии кроме одной, от какой сможет или захочет, в том числе и парламентских».

Между тем, ранее о планах выдвинуть своих кандидатов на выборах в МГД уже объявил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. По 14 округу – это депутат района Марьина роща Дмитрий Клочков. Кроме того, об отказе участвовать в оппозиционных праймериз уже сообщил другой серьезный политический игрок – экс-член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, который на прошлых выборах также избирался по 14 округу и проиграл кандидату от «Единой России» Валерию Теличенко.

В комментарии корреспонденту РИА «Новый День» Федоров отметил, что изначально предполагалось участие в предварительном голосовании всех оппозиционных кандидатов, однако на деле получилось иначе: так, парламентские партии объявили, что «закроют» кандидатами все 45 избирательных округов – а это значит, что выдвигать их будут вне праймериз.

«Гудков тоже выдвигает своего кандидата без праймериз», – напомнил Федоров. Кроме того, сам формат праймериз и система голосования – в том виде, в каком пока они есть – дают власти возможность повлиять на их исход, считает он. В частности, при голосовании «нет привязки к регистрации», а планы организаторов привлечь к процедуре 10 тысяч человек – нереализуемы. «Это невозможно. Будет максимум тысяча человек», – прогнозирует Федоров.

«Ситуация очень выгодна власти», – резюмирует политик, отмечая, что история с оппозиционными праймериз может вылиться в растаскивание протеста. Сейчас Федоров, по его словам, сам ведет переговоры с оппозиционными партиями – чтобы «не сделать из округа братскую могилу».

«Формально «Яблоко» не будет участвовать в праймериз. Но будет участвовать член партии Денис Большаков, – сказал «Новому Дню» член федерального политического комитета партии Сергей Митрохин. – Я к этим праймериз отношусь скептически, процедура не отработана. Те, что проходили у нас перед выборами мэра, я считаю, были крайне неудачными, они не вселили уверенность в том, что эта процедура вообще необходима. Но если люди хотят попробовать – пусть попробуют. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще один эксперимент, можно так это рассматривать».

Сам Митрохин планирует пойти от «Яблока» по 43 избирательному округу Москвы. Его шансы на мандат Мосгордумы эксперты оценивают высоко: в 43 округе (Арбат, Пресненский, Хамовники) достаточно стабильный состав населения, а Митрохин как кандидат от оппозиции весьма высоко зарекомендовал себя, защищая права москвичей.

Пока же в 14 округе планы мэрии по растаскиванию протеста срабатывают, и могут быть распространены на другие территории Москвы. «Мы все помним праймериз «Яблока», когда Митрохин не попал в кандидаты, технология та же самая, – полагает политолог Алексей Неживой. – Можно предположить, что в остальных округах будет схожая ситуация». Рейтинг власти и «Единой России» серьезно упал, и это ощутят на себе действующие депутаты Мосгордумы, решившие идти на очередной срок.

«Даже Герасимов, который сидит четвертый срок, известен как артист и режиссер, а как человек, который защищает интересы москвичей, себя никак не проявил, – напомнил политолог в комментарии РИА «Новый День». – Ломакина – то же самое. Когда она шла – защищала ЗИЛ. В итоге ЗИЛ ломают». Новые кандидаты от власти вообще никому неизвестны, их нужно будет раскручивать с нуля, и использовать при этом бренд «Единой России» с ее упавшими рейтингами будет уже невозможно.

«Поэтому [власти] остается только атомизировать протестный электорат, стараться разбавить этот компот. Это можно сделать только на скандале, на выдвижении большого количества людей, на взаимных обвинениях», – считает эксперт, отмечая, что праймериз управляемы, и этот рычаг, естественно, находится в руках тех, у кого есть ресурс. «Оппозиция в Москве такого ресурса не имеет, в основном ресурс есть у тех, кто повязан с какими-то группами, то есть у системных», – уточнил Неживой.

«Сейчас наблюдается ситуация с размытием протеста, взаимными обвинениями – это технология атомизирования протестного электората, его размывание, сушка – все, что только можно. Но это политика, она не может быть мягкой и пушистой. Это бои без правил», – констатировал эксперт.

Правда, такая тактика опасна для власти в перспективе, считает Неживой. «Это процесс десоциализации. Люди перестают верить в институт представительской демократии, в защиту своих интересов. Власть создает прецедент другого плана: на определенном этапе люди начнут защищать свои права другими способами. Хороший пример – это Венесуэла», – предупредил политолог.

Москва, Татьяна Дорофеева

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