Российский миллиардер признан самым богатым жителем Лондона

Журнал Forbes на основе глобального рейтинга богатейших людей мира подсчитал, в каких городах живет наибольшее количество миллиардеров, а также назвал самых богатых жителей этих городов. Как оказалось, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман является самым богатым жителем столицы Великобритании.

По подсчетам Forbes, в общей сложности в Лондоне проживают 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд (это пятое место среди городов мира). При этом Фридман назван самым богатым лондонцем впервые. До этого в течение нескольких лет это звание удерживал выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник, переехавший в Нью-Йорк.

Примечательно, что в топ-3 городов, в которых проживает наибольшее число миллиардеров, стабильно входит Москва. В 2019 году Forbes нашел в российской столице 71 миллиардера, самый богатый из которых – председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон с состоянием $24 млрд.

Первое место в рейтинге городов, в которых проживает наибольшее число миллиардеров, занял Нью-Йорк. В самом большом городе США проживают 84 миллиардера, чье совокупное состояние в $469,7 млрд превышает ВВП Австрии. Американский город занимает лидирующее позиции уже пять лет – после того как в 2015 году опередил Москву. С 2016 года Москва занимает третье место в рейтинге. В 2014 году в российской столице проживало 85 миллиардеров – на 14 больше, чем в настоящее время.

На втором месте по числу миллиардеров Forbes назвал Гонконг – там живет 79 богатейших людей планеты, а самым состоятельным является создатель конгломерата Cheung Kong Group Ли Кашин ($31,7 млрд).

В рейтинг богатейших людей мира 2019 года по версии Forbes вошли 2153 человека. При этом 551 из них проживают лишь в десяти из 1860 городов мира. Совокупное состояние миллиардеров, проживающих в этом относительно небольшом списке городов, составляет $2,3 трлн. Лишь семь стран мира могут похвастаться ВВП, превышающим эту сумму, подсчитал Forbes.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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