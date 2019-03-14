Московские рынки – под охрану полиции и армии: Госдума обратила внимание на наболевшую проблему

Столичный рынок «Садовод» и ТЦ «Москва» пора ставить под охрану не сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП), а полиции или армии. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, напомнив о резонансном визите силовиков на оба этих объекта утром в понедельник.

Выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты, депутат обратил внимание, что этот вопрос неоднократно поднимался, но решения так и не последовало, хотя о проблеме известно всем.

«От Выхино-Жулебино, от Люблино (районы ЮВАО Москвы, – ред.) есть депутаты в Мосгордуме, и представьте, они все одномандатники. Но ни одного слова про эти торговые центры в Мосгордуме я не услышал. Но как только начались обыски – о чудо! – там нашли нелегальных мигрантов! Как будто жители Люблино раньше не знали о том, что там происходит. И вдруг, слава богу, наша доблестная полиция приехала и нашла там людей, которых привлекали за различные нарушения», – отметил Власов.

По информации парламентария, правоохранители задержали во время обысков на двух столичных рынках около 40 человек. «Там вообще ситуация такая, что мне кажется, не ЧОП должен охранять эти объекты, а полиция, или армия. Потому что на сегодняшний момент жители районов Люблино и Выхино-Жулебино негодуют по поводу того, что рядом с ними такие огромные рынки находятся, и огромное количество, засилье нелегальных мигрантов», – подчеркнул Власов.

Согласно данным на сайте Мосгордумы, территория района Люблино разбита на несколько избирательных округов. В частности, это округ №23, жителей которого в гордуме представляет экс-спикер МГД, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, округ №23, в котором депутатом столичного парламента была избрана консультант аппарата комитета Госдумы Инна Святенко (на нее же была возложена работа с избирателями по округу №21, который остался без депутата). Оба народных избранника состоят во фракции «Единая Россия».

Обыски в ТЦ «Москва» и на крупном столичном рынке «Садовод» проводились утром в понедельник. В Сети было опубликовано видео огромной колонны автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, которые ехали по району Люблино. По неофициальной версии, внезапная проверка, начавшаяся около 3 часов утра, могла быть связана с участившимися конфликтами между мигрантами на юго-востоке Москвы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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