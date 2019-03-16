Скандал в КПРФ: на пути Грудинина в Госдуму неожиданно появился судебный барьер

Вокруг КПРФ разгорается скандал в связи с передачей освободившегося мандата депутата Госдумы гендиректору подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. С решением компартии, как оказалось, категорически не согласен бывший кандидат на место в нижней палате парламента от КПРФ Борис Иванюженков – он уже направил в суд соответствующий иск.

В иске, который цитирует РБК, Иванюженков требует от суда «запретить ЦИК передавать вакантный депутатский мандат Алферова Грудинину». Бывший кандидат в депутаты считает, что решение президиума ЦК компартии «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы».

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат. Если в группе не осталось зарегистрированных кандидатов, или остались те, кто письменно отказался от мандата, то тогда уполномоченный орган партии вправе предложить мандат человеку из другой региональной группы.

Иванюженков и Грудинин на выборах в Госдуму 2016 года были включены в региональную группу кандидатов по Московской области. Иванюженков был в группе под №6, Грудинин – под №9. Соответственно, прежде чем решать вопрос о передаче мандата Грудинину, его следовало предложить кандидатам, которые значились в списке выше, считает Иванюженков. Ему никто мандат не предлагал, и, таким образом, пишет бывший кандидат в депутаты, президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата Грудинину «в нарушение закона, отступив от принципа очередности расположения кандидатов в федеральном списке… в отсутствие объективных данных».

«Дело не во мне именно. В партии есть другие достойные люди. А у Грудинина много нерешенных проблем, считаю, что он должен заниматься ими», – прокомментировал Иванюженков ситуацию РБК.

Между тем, в руководстве КПРФ считают правомерным свое решение отдать мандат депутата Госдумы именно Грудинину. В частности, пресс-секретарь лидера компартии Александр Ющенко заявил, что партия приняла абсолютно законное решение. Если освобождается мандат из общефедеральной части списка (там Алферов шел под №4), то партия имеет право передать его любому кандидату, который шел под любым номером в любой региональной группе. «Он (Иванюженков) может подавать иск куда угодно, но это закон», – подчеркнул Ющенко.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии ТАСС назвал скандал вокруг вакантного места в Госдуме и иск Иванюженкова «ерундой». «Уточним, но это все ерунда. По закону предлагается (место того), кто ушел из верхнего (общефедерального) списка, любому, кого сочтет нужным партия. Это все совершенно очевидно», – подчеркнул Зюганов.

Как сообщалось ранее, президиум ЦК компартии на заседании в четверг решил передать Грудинину мандат скончавшегося нобелевского лауреата, депутата Госдумы от КПРФ Жореса Алферова. По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.03.19

Надежда на Путина: обманутые дольщики хотят рассказать президенту о реальной ситуации с долгостроями. / «Нужно уважать российского посла»: Москва ответила на новую истерику Минска. / ЧП в Подмосковье: кирпич упал на голову 6-летней девочке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»