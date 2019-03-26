В Сети высмеяли чиновников Москвы, запретивших ездить по выделенным полосам на самолетах и лодках

Москвичи высмеяли столичных чиновников, официально запретивших передвижение по выделенным полосам дорог лодкам, самолетам и поездам. При этом в соцсетях подвергли жесткой критике представителей власти за очередное неожиданное для автомобилистов новшество.

Сообщение о важных изменениях в движении по выделенным магистралям размещено на странице «Московский транспорт» в соцсетях. Согласно записи, «с 14 апреля в будни и (!) выходные по выделенным полосам на 5 магистралях можно ездить только на наземном транспорте и такси». Речь идет о Ленинском проспекте, участках проспект Мира – Ярославское шоссе, ул. Воздвиженка – Кутузовский проспект – Можайское шоссе, Нахимовский проспект – Ломоносовский проспект – Минская улица, Нижегородская улица – Рязанский проспект. «Знаки там уже снимают, но до 14 числа штрафов за езду на авто не будет», – говорится в сообщении.

Запись репостнул паблик «Синие ведерки» в «Фейсбуке». «Интересная формулировка: только на наземном транспорте и такси, – веселятся столичные автолюбители. – То есть на метро и самолёте теперь нельзя?» «Только на наземном транспорте. А автомобили – это воздушный или подземный транспорт?» – шутят пользователи соцсетей.

«Грамотеи, блин! «Можно ездить только на наземном транспорте и такси». Значит, на лодках и метро по выделёнке нельзя, обидно», – смеются москвичи. «Скажите этим «умным» людям, что от Таганской до Выхино есть метро, – советуют некоторые пользователи. – Параллельно Ярославскому шоссе и Проспекту Мира идет железная дорога!»

На странице паблика «Московский транспорт» в «Фейсбуке» в качестве контактной информации указан официальный сайт департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

О том, что с выделенных полос на этих участках дорог снимают знаки, разрешающие передвигаться по ним на личном автотранспорте по выходным дням, столичные водители сообщили в соцсетях в выходные. В группе «Синие ведерки» назвали эти действия «подставой и разводом на деньги».

«Предлагаю ЦОДД ещё такую схему: неожиданно и без предупреждений делать улицы односторонними и менять направление движения по ним несколько раз в неделю. Думаю, касса (или, скорее уже, общак) будет пополняться на ура», – предложил Владимир Г. «Вождение машины в городе превращается в нервотрепку. Каждая поездка – это мысль о том, что за неё наверняка кроме бензина будет потрачено и на штрафы», – подтвердила Оксана Б. «Почему мы об этом узнаем из неофициальных источников и по факту? Мирные митинги заранее и не все, а сбор денег без предупреждения – это норм», – возмутились автомобилисты. С официальным сообщением о новшествах на пяти магистралях столичные транспортники выступили только в понедельник, 25 марта.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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